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Актеры «Saturday Night Live» недовольны тем, что следующим гостем шоу станет Илон Маск. И вот почему

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:44

Актеры американского шоу «Saturday Night Live» недовольны тем, что гостем следующего выпуска станет миллиардер Илон Маск. Он рискует провести передачу в полном одиночестве, если состав передачи откажется от участия, передает Page Six.

«За всю историю шоу так сложилось, что если актеру что‑то очень сильно не нравится, то он может не участвовать в съемках. Босс SNL Лорн Майклз никогда не заставит их делать то, что они не хотят», — рассказал изданию источник из команды создателей программы. Он добавил, что «Маск — очень интересная личность и настоящий шоумен, нравится он вам или нет».

Каст шоу смутил твит Маска, который он выложил после новости о своем участии в новом выпуске. Своими словами миллиардер намекнул на бесплатную рекламу своего бизнеса и личного бренда, ведь в шоу обязательно вспомнят про его Tesla, SpaceX, криптовалюту и платежную систему PayPal.

«Что, черт возьми, это вообще значит?», — первым отреагировал комик и участник состава SNL Боуэн Янг в инстаграме. Он понадеялся, что это всего лишь плохая шутка, но к нему присоединился сценарист Эндрю Дисмукс. Он написал, что единственный исполнительный директор, с кем он бы хотел сделать сценку, это актриса и бывшая участница шоу Шери Отери.

Актриса шоу Эйди Брайант выложила в историях твит Берни Сандерса, в котором сенатор называет «моральной непристойностью» тот факт, что «50 самых богатых людей Америки владеют большим богатством, чем половина нашего народа с низким доходом». Это отсылка к третьему месту Маска в постоянно обновляемом списке самых богатых людей мира по мнению Forbes.

Однако у пользователей появились претензии и ко второй гостье выпуска с Маском Майли Сайрус. В соцсетях не поняли, почему она согласилась стать второй ведущей вместе с бизнесменом.

Сценарист и ведущий пародийной рубрики SNL «Weekend Update» Майкл Че пошутил на шоу Джимми Фэллона, что Маску следовало бы продолжить «традицию» вечерней программы, когда приглашенные ведущие дарят каждому актеру «пару миллионов долларов».

«Маск, вы серьезно? Никого другого пригласить нельзя было?»
Джош Гондельман, комик и режиссер: «Решение выбрать ведущим Илона Маска будет играть огромное значение для тех ребят, которые до сих пор отшучиваются „Это она мне так сказала сделать“ и думают, что сделали все правильно»

Критика высказываний Маска в твиттере началась после того, как он преуменьшил опасность COVID-19 и назвал панику вокруг вспышки заражений «глупой». В прошлом году он также попросил свернуть коронавирусные ограничения и пообещал не делать прививку с вакциной.

Следующая волна возмущений обрушилась на основателя Tesla и SpaceX после высказываний против профсоюзов работников его компаний. Он пригрозил отозвать опционы на акции для сотрудников Tesla. Позже американский Национальный совет по трудовым отношениям потребовал удалить эти твиты.

На днях стало известно, что 8 мая гостем «Saturday Night Live» станет Илон Маск, а музыкальным гостем шоу в этот раз выступит Майли Сайрус.

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