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Дело против Моргенштерна, утечка трейлера «Любовь, смерть и роботы» и другие новости дня 18:13 Дайджест
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Young Thug/YouTube Янг Таг и Gunna устраивают вечеринку с лыжами в клипе «Ski»
Янг Таг и Gunna устраивают вечеринку с лыжами в клипе «Ski» 16:36
В сеть слили трейлер второго сезона «Любовь, смерть и роботы» 15:04
MMOMA 20 апреля откроет фестиваль цифрового и звукового искусства Experimental Music and Art Expo 14:39
«NASА рулит!»: США заключили контракт со SpaceX по поставке астронавтов на Луну 14:34
Ученые впервые вырастили химер человека и обезьяны. У других специалистов возникли этические вопросы 13:56
morgen_shtern/Instagram На Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков
На Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков 13:33
Следующая неделя в Москве будет холодной и дождливой, а в течение месяца может выпасть снег 12:33
В Хабаровске прошел первый за год митинг в поддержку Сергея Фургала 11:56
В России за сутки выявили 9321 случай коронавируса 11:25
Эйнджел Олсен призналась, что состоит в однополых отношениях 11:10
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The Offspring выпустили альбом «Let the Bad Times Roll». Это их первая пластинка за девять лет 10:18
Опрос: почти половина россиян готовы начать раздельный сбор мусора в ближайшие два года 9:34
CupcakKe пришла на неудачное свидание в клипе «Mosh Pit» 8:53
Google Earth обновили. Теперь сервис показывает, как человек изменил Землю в последние десятилетия 2:53
Виола Дэвис заявила, что в Голливуде не создают хороших ролей для темнокожих актеров 2:15
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Дайджест

Дело против Моргенштерна, утечка трейлера «Любовь, смерть и роботы» и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:13

Полиция Москвы возбудила против Моргенштерна административное дело о пропаганде наркотиков. Его хотят привлечь к ответственности за клипы «Розовое вино-2» и «Family».

В Хабаровске прошел первый за год митинг в поддержку Сергея Фургала. Он был согласован и обошелся без задержаний.

В России плюс 9321 заболевший коронавирусом. Вылечились 8832 человека, а умерли 398.

Согласно опросу, почти половина россиян готовы начать раздельный сбор мусора в ближайшие два года. 13% высказались категорически против.

Следующая неделя в Москве будет холодной и дождливой, а в течение месяца может выпасть снег. Ближайшее воскресенье станет последним апрельским днем с летней температурой.

Ученые впервые вырастили химер человека и обезьяны. Но у других специалистов возникли этические вопросы, например, можно ли назвать такой эмбрион человеком.

SpaceX выиграла контракт NASA по доставке астронавтов на Луну. Другим претендентом была компания Джеффа Безоса, но Маск предложил меньшую сумму для реализации проекта.

Виола Дэвис заявила, что в Голливуде не создают хороших ролей для темнокожих актеров. Свои номинации на «Оскар» она назвала «ограниченной честью».

В сеть слили трейлер второго сезона сериала «Любовь, смерть и роботы». На видео можно заметить персонажа, который подозрительно похож на актера Майкла Б.Джордана.

Первый сезон сериала по «Властелину Колец» будет стоить почти 500 млн долларов. Он станет самым дорогим телешоу в истории.

The Offspring выпустили альбом «Let the Bad Times Roll» — спустя 9 лет молчания. Для старых поклонников они приготовили сюрприз: новую версию песни «Gone Away».

Янг Таг и Gunna устраивают вечеринку с лыжами в клипе «Ski». Помимо них в треке можно услышать Swae Lee, Nav и ребят с лейбла YSL Records.

MMOMA 20 апреля откроет фестиваль цифрового и звукового искусства Experimental Music and Art Expo (EMA) Expo 2021. Художники из Швейцарии, Германии, Аргентины и России покажут реальные и виртуальные работы.

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