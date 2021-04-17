MMOMA 20 апреля откроет фестиваль цифрового и звукового искусства Experimental Music and Art Expo

Московский музей современного искусства MMOMA совместно с компанией Kotä откроет 20 апреля фестиваль цифрового и звукового искусства Experimental Music and Art Expo 2021. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

В рамках мероприятия 11 художников из Швейцарии, Германии, Аргентины и России ппокажут свои работы на тему соединения человека и новых технологий в моменте. Объекты проекта — скульптура, диджитал-, саунд- и био-арт, представленные как в реальном, так и в виртуальном формате. Кураторы — Глеб Глонти и Питер Кирн.

«В центре внимания выставки — соединение современного человека и технологий в моменте, который художники переосмысливают в своих работах. Непредсказуемость процессов, постоянно меняющиеся формы ощущения себя и восприятия времени сливаются в так называемую сверхтекучесть: подвижную, неоднородную, не замкнутую на самой себе. Технологии позволяют художникам развиваться быстрее, чем кризисы, с которыми сталкивается общество», — рассказали организаторы.

На фестивале, который продлится до 16 мая в Образовательном центре ММОМА, также будет представлена большая публичная программа, в рамках которой пройдут кинопоказы, лекции, дискуссии с зарубежными и российскими художниками и кураторами.

Расписание и другие подробности EMA Expo можно найти на сайте.