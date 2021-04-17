The Offspring выпустили альбом «Let the Bad Times Roll». Это их первая пластинка за девять лет

Американская поп-панк-группа The Offspring выпустила десятый студийный альбом «Let the Bad Times Roll». Его можно послушать на всех популярных стриминговых платформах.
Это третий полноформатник в дискографии группы, спродюсированный Бобом Роком, который известен своей работой с группами Aerosmith, The Cult, Bon Jovi, Metallica и многими другими. В пластинку вошло 12 треков, среди которых акустическая версия композиции «Gone Away», сингла с альбома «Ixnay on the Hombre», вышедшего в 1997 году.
В феврале коллектив представил лирик-видео на заглавную песню релиза. Сейчас музыканты показали ролик на «This Is Not Utopia».
Предыдущий альбом The Offspring — «Days Go By» — вышел в 2012 году. В 2015 году музыканты выпустили сингл «Coming for You», а в 2020-м — кавер на песню из сериала о Джо Экзотике.