The Offspring выпустили альбом «Let the Bad Times Roll». Это их первая пластинка за девять лет

Американская поп-панк-группа The Offspring выпустила десятый студийный альбом «Let the Bad Times Roll». Его можно послушать на всех популярных стриминговых платформах.

Это третий полноформатник в дискографии группы, спродюсированный Бобом Роком, который известен своей работой с группами Aerosmith, The Cult, Bon Jovi, Metallica и многими другими. В пластинку вошло 12 треков, среди которых акустическая версия композиции «Gone Away», сингла с альбома «Ixnay on the Hombre», вышедшего в 1997 году.