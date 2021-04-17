Ученые впервые вырастили химер человека и обезьяны. У других специалистов возникли этические вопросы

Биологам из США, Китая и Испании удалось создать и вырастить гибридные эмбрионы человека и макаки. Спустя 19 дней группе ведущего исследователя Хуана Бельмонте удалось сохранить живыми несколько химер с высоким процентом человеческих клеток в эмбрионе. Статью выложили в журнале Cell.

Суть эксперимента заключалась в том, что в каждый шестидневный зародыш макак-крабоедов внедрили 25 человеческих стволовых клеток. Через день человеческие клетки обнаружили у 132 эмбрионов, через десять продолжали развиваться 103 химерных эмбриона. На 19 сутки только три химеры остались в живых, позже их утилизировали.

Важность исследования объяснил сам Бельмонте. Новые данные позволят изучить биологические процессы в человеческом организме на всех этапах жизни. Более того, подобные исследования позволят выращивать полноценные органы и ткани для трансплантации без отторжения у человека. Важной целью экспериментальной биологии, отмечает Бельмонте, является разработка модельных систем для изучения болезни человека в условиях in vivo («внутри живого организма»).

Результаты исследования начали обсуждать с этической и юридической точек зрения. «Авторы исследования считают, что химерные эмбрионы открывают новые возможности, потому что, по их словам, „мы не можем проводить определенные типы экспериментов на людях“. Но при этом открытым остается вопрос, являются ли сами эти эмбрионы людьми или нет», — прокомментировала исследователь биомедицинской этики в Университете Восточной Англии Анна Смайдор.

Вопросы у других ученых вызвал тот факт, что экспериментаторы уничтожили выжившие химеры, хотя их можно было бы выращивать и дальше.

В последние годы исследователи уже смешивали эмбрионы свиней и овец с человеческими, но зародыши макаки дали самые плодотворные результаты — они ближе всех с клетками человеческого вида.