«NASА рулит!»: США заключили контракт со SpaceX по поставке астронавтов на Луну

SpaceX выиграла контракт NASA на разработку посадочного модуля для высадки астронавтов на поверхность Луны, опередив компании Джеффа Безоса Blue Origin и Dynetics. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Общая стоимость контракта составляет 2,89 миллиарда долларов. Согласно информации The Washington Post, компания Илона Маска запросила на реализацию проекта меньше остальных претендентов. Новость подтвердил основатель SpaceX в твиттере.