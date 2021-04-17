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«NASА рулит!»: США заключили контракт со SpaceX по поставке астронавтов на Луну

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:34

SpaceX выиграла контракт NASA на разработку посадочного модуля для высадки астронавтов на поверхность Луны, опередив компании Джеффа Безоса Blue Origin и Dynetics. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Общая стоимость контракта составляет 2,89 миллиарда долларов. Согласно информации The Washington Post, компания Илона Маска запросила на реализацию проекта меньше остальных претендентов. Новость подтвердил основатель SpaceX в твиттере.

Ракета, которая в планах должна будет вывести на лунную орбиту корабль Orion, называется Space Launch System. Двое из четырех членов экипажа спустятся на спутник Земли на посадочном модуле SpaceX, которые сконструируют на основе разрабатываемого корабля Starship, и проведут на планете неделю.

Американская программа по полету на Луну называется «Артемида» (Artemis). Первый беспилотный полет NASA планирует провести в 2021 году, а в 2024 году — вторая в истории высадка человека на поверхность планеты. В программе принимают участие Япония, Канада, Австралия, Великобритания и другие страны, а также Европейское космическое агентство (ESA). Россия от участия отказалась.

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