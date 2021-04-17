В сеть слили трейлер второго сезона «Любовь, смерть и роботы»

Судя по видео, часть сюжетных линий первого сезона продолжатся во втором. Над эпизодами работали разные команды аниматоров, поэтому стиль повествования каждого будет разный, как и в первом сезоне. Также в видео можно увидеть персонажа, похожего на американского актера Майкла Б. Джордана («Черная пантера»).

Трейлер второго сезона анимационного сериала Netflix «Любовь, смерть и роботы» выложили в сеть до официальной премьеры.

Выход второй части проекта и количество серий в нем пока неизвестны. Вероятнее всего, об этом сообщат, когда трейлер выпустит Netflix.

Ранее стало известно, что во втором сезоне «Любви, смерти и роботов» применили технологии Unreal Engine, которой обычно пользуются при разработке игр.

«Любовь, смерть и роботы» — антология из научно-фантастических, комедийных и хоррор-историй, не связанных общей сюжетной линией. После выхода первого тома (так сериал просят называть продюсеры) в марте 2019 года Netflix продлил сериал на второй.