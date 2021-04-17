В России за сутки выявили 9321 случай коронавируса

В России за последние сутки выявили 9321 случай коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 326 заболевших больше, чем вчера.
Больше всего новых случаев заражения в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Самарской, Воронежской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 693 469. За последние сутки вылечились 8832 человека, за все время — 4 319 389. За сутки умерли 398 пациентов, за весь период — 105 193.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 139,9 млн человек, 2,9 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (31,5 млн). На втором месте Индия (14,5 млн), на третьем — Бразилия (13,8 млн), на четвертом — Франция (5,2 млн).