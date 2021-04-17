Янг Таг и Gunna устраивают вечеринку с лыжами в клипе «Ski»

Американский рэпер Янг Таг выпустил клип на песню «Ski», записанную с Gunna. Его можно посмотреть на ютьюбе.
В ролике артисты устраивают вечеринку в особняке, где часть девушек танцует в масках и с лыжами в руках. В видео появились Swae Lee, Nav, а также представители лейбла Янг Тага YSL Records — T-Shyne, Strick и Lil Duke.
«Ski» — второй трек со сборника «Slime Language 2», вышедшего вчера. На релиз попало 23 песни, большинство из которых — коллаборации с популярными хип-хоп-исполнителями. Среди них, помимо Gunna, Дрейк, Трэвис Скотт, Кид Кади, Future, Скепта, Лил Узи Верт, Lil Baby, Big Sean и другие.