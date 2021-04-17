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Виола Дэвис заявила, что в Голливуде не создают хороших ролей для темнокожих актеров

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:15

Американская актриса Виола Дэвис заявила, что в Голливуде много говорят об инклюзивности, но по-прежнему не создают хороших ролей для темнокожих актеров. Такое мнение артистка высказала в интервью для Variety.

Обладательница премии «Оскар» призналась, что спустя долгие годы в индустрии все еще чувствует несправедливость в отношении себя и других темнокожих актеров. Им приходится искать не стереотипные роли, а именно таких в индустрии большинство, считает Дэвис.

«Инклюзивность не может быть хэштегом. Вы должны писать культурно специфичные роли для цветных людей. Они должны быть так же продуманы, как и роли наших белых коллег, чтобы мы могли достичь совершенства, чтобы нас можно было рассматривать для получения наград», — сказала актриса.

По мнению Дэвис, авторы фильмов думают о темнокожих артистах в последнюю очередь. Из‑за этого, как считает актриса, не так много ее цветных коллег становятся по-настоящему признанными.

Сама Дэвис стала в этом году самой номинируемой темнокожей женщиной в истории «Оскара», однако свой успех актриса называет «ограниченным». «Единственная причина, по которой я бью рекорды — это то, что о других актерах не узнали», — считает она.

«Эта „честь“ — своего рода ограниченная честь. Проблема в самом кинобизнесе, а не в наградах. Вы не можете номинировать кого‑либо на премию, если фильмы не снимаются», — отметила актриса.

Она рассказала о «микроагрессии с расовыми предубеждениями» в индустрии и посетовала на реакцию зрителей и журналистов, реагирующих на ее работу не так, как на достижения ее белых коллег, например, Фрэнсис Макдорманд или Кэри Маллиган.

Также Дэвис раскритиковала в интервью начинающих актеров, которые мечтают о славе и наградах, а не о профессии.

«Я ставила пьесы в церковных подвалах, где мне платили 250 долларов в неделю, и мне приходилось ездить на поезде и автобусе по четыре часа в одну сторону, чтобы добраться до театра. Это значит быть актером», — пояснила Дэвис.

Она предостерегла темнокожих коллег, что им придется справляться с однобоким восприятием людей африканского происхождения, придется дорабатывать собственные роли и учить аудиторию понимать их.

«Если вы получаете роль, которая готова наполовину, исследована наполовину, в которой нет понимания человеческой психологии, паталогий, „темнокожести“, и вы отдаете ее в руки кого‑то выдающегося, что доведет ее до конца, вы не будете замечены», — утверждает Дэвис.

В интервью актриса также рассказала о вдохновляющих ее картинах и поделилась впечатлениями от съемок в ее последнем фильме — байопике «Ма Рейни: Мать блюза». За роль в нем Дэвис может получить свой второй «Оскар».

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