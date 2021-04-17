Опрос: почти половина россиян готовы начать раздельный сбор мусора в ближайшие два года

В 2021–2022 году 47% россиян готовы начать раздельный сбор мусора, говорится в результатах опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. Об этом сообщают «Такие дела».

20% респондентов заявили, что могли бы начать или продолжить сдавать отдельные виды отходов в специальные пункты приема. 26%-28% готовы сдавать батарейки, а ненужную одежду, мебель и бытовую технику отдавать друзьям и соседям.

13% отметили, что категорически против разделять мусор в будущем. По словам специалистов, негативно относятся в сортировке мусора чаще люди с небольшим доходом.

«Самые заинтересованные в приобщении [к раздельному сбору] — это семьи, которые могут позволить купить себе бытовую технику, но не могут — автомобиль», — сказала директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова.

Аналитики также выяснили, что жители России в возрасте от 25 до 34 лет больше заинтересованы в том, чтобы ближайшее время начать отдавать ненужную одежду, мебель, бытовую технику друзьям. Эксперты считают, это связано с тем, что в семьях могут быть дети, выросшие из одежды и обуви.

В ноябре прошлого года спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил заварить все мусоропроводы в российских подъездах. По его словам, это нужно сделать, чтобы перейти к системе раздельного сбора мусора.