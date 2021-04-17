Следующая неделя в Москве будет холодной и дождливой, а в течение месяца может выпасть снег

На следующей неделе в Москве синоптики обещают сильные дожди и возвращение температуры воздуха к климатической норме апреля. Не исключено и то, что к концу месяца температура немного понизится, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, во вторник и среду в Москве и Московской области ожидаются сильные дожди при температуре воздуха 8–13 градусов, а 18 апреля станет последним днем, когда погода соответствовала концу мая-началу июня. Эксперт добавил, что вероятность снега в апреле равна 20%.

«В течение этой недели мы по температуре побывали как будто в июне, затем вернемся к маю, а потом снова в апрель», — прокомментировал Вильфанд. По его оценкам, в минувшие среду и четверг температура в Москве была на 10-11 градусов выше нормы, но дальше «возвращения в лето ждать не стоит».

На погоду в Москве с ближайшего воскресенья начнет влиять приближающийся южный циклон. Он предупредил, что гроза в Подмосковье в эту субботу «не означает, что холодов больше не будет».

«Рассчитывать, что с середины апреля установится летняя погода — это неразумно. В апреле, в первую декаду мая заморозки — типичное явление», — добавил Вильфанд.