перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В сеть слили трейлер второго сезона «Любовь, смерть и роботы» 15:04
MMOMA 20 апреля откроет фестиваль цифрового и звукового искусства Experimental Music and Art Expo 14:39
«NASА рулит!»: США заключили контракт со SpaceX по поставке астронавтов на Луну 14:34
Ученые впервые вырастили химер человека и обезьяны. У других специалистов возникли этические вопросы 13:56
morgen_shtern/Instagram На Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков
На Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков 13:33
Следующая неделя в Москве будет холодной и дождливой, а в течение месяца может выпасть снег 12:33
В Хабаровске прошел первый за год митинг в поддержку Сергея Фургала 11:56
В России за сутки выявили 9321 случай коронавируса 11:25
Эйнджел Олсен призналась, что состоит в однополых отношениях 11:10
The Offspring/YouTube The Offspring выпустили альбом «Let the Bad Times Roll». Это их первая пластинка за девять лет
The Offspring выпустили альбом «Let the Bad Times Roll». Это их первая пластинка за девять лет 10:18
Опрос: почти половина россиян готовы начать раздельный сбор мусора в ближайшие два года 9:34
CupcakKe пришла на неудачное свидание в клипе «Mosh Pit» 8:53
Google Earth обновили. Теперь сервис показывает, как человек изменил Землю в последние десятилетия 2:53
Виола Дэвис заявила, что в Голливуде не создают хороших ролей для темнокожих актеров 2:15
Warner Bros. Entertainment/YouTube Первый сезон сериала по «Властелину колец» будет стоить почти 500 млн долларов
Первый сезон сериала по «Властелину колец» будет стоить почти 500 млн долларов 1:02
Элджей проведет концерт в Adrenaline Stadium. А затем поедет в тур по городам России Вчера в 23:45
Прокуратура Москвы потребовала признать ФБК* и штабы Навального экстремистскими организациями Вчера в 22:50
В Apple рассказали, сколько получает артист за каждое прослушивание на Apple Musiс Вчера в 22:44
«Севкабель Порт» представил концепцию реновации набережных Васильевского острова Вчера в 22:12
laina622/Twitter Что стало с героями самых популярных мемов. И как они научились зарабатывать с приходом NFT
Что стало с героями самых популярных мемов. И как они научились зарабатывать с приходом NFT Вчера в 21:59
Отключить рекламу

Следующая неделя в Москве будет холодной и дождливой, а в течение месяца может выпасть снег

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:33

На следующей неделе в Москве синоптики обещают сильные дожди и возвращение температуры воздуха к климатической норме апреля. Не исключено и то, что к концу месяца температура немного понизится, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, во вторник и среду в Москве и Московской области ожидаются сильные дожди при температуре воздуха 8–13 градусов, а 18 апреля станет последним днем, когда погода соответствовала концу мая-началу июня. Эксперт добавил, что вероятность снега в апреле равна 20%.

«В течение этой недели мы по температуре побывали как будто в июне, затем вернемся к маю, а потом снова в апрель», — прокомментировал Вильфанд. По его оценкам, в минувшие среду и четверг температура в Москве была на 10-11 градусов выше нормы, но дальше «возвращения в лето ждать не стоит».

На погоду в Москве с ближайшего воскресенья начнет влиять приближающийся южный циклон. Он предупредил, что гроза в Подмосковье в эту субботу «не означает, что холодов больше не будет».

«Рассчитывать, что с середины апреля установится летняя погода — это неразумно. В апреле, в первую декаду мая заморозки — типичное явление», — добавил Вильфанд.

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
трагикомедия
Отец
Очередной душераздирающий перформанс Энтони Хопкинса
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить