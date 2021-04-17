Первый сезон сериала по «Властелину колец» будет стоить почти 500 млн долларов

Компания Amazon планирует потратить на создание первого сезона сериала по мотивам «Властелина колец» 650 млн новозеландских долларов (это почти 500 млн долларов США). Об этом сообщил министр экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш в эфире шоу Morning Report на радиостанции RNZ.

Правительство страны предоставит субсидию авторам проекта. Она призвана стимулировать киноиндустрию и туризм в Новой Зеландии. Однако даже с учетом ее дебютный сезон «Властелина колец» обойдется Amazon в 350 млн американских долларов — это сделает сериал самым дорогим шоу в истории.

Amazon планирует снять пять сезонов шоу в Новой Зеландии, а также, возможно, поставит в дальнейшем спин-офф. Первые два сезона снимет режиссер Хуан Антонио Байона. Шоураннерами проекта выступят Дж. Д. Пейн и Патрик Маккей.

Шоу расскажет о событиях, произошедших за тысячи лет до действия «Хоббита» и «Властелина колец». В проекте снимутся Роберт Арамайо («Игра престолов»), Назанин Бониади («Отель Мумбаи: Противостояние»), Морфидд Кларк («Темные начала») и другие.