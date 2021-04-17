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Первый сезон сериала по «Властелину колец» будет стоить почти 500 млн долларов

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:02

Компания Amazon планирует потратить на создание первого сезона сериала по мотивам «Властелина колец» 650 млн новозеландских долларов (это почти 500 млн долларов США). Об этом сообщил министр экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш в эфире шоу Morning Report на радиостанции RNZ.

Правительство страны предоставит субсидию авторам проекта. Она призвана стимулировать киноиндустрию и туризм в Новой Зеландии. Однако даже с учетом ее дебютный сезон «Властелина колец» обойдется Amazon в 350 млн американских долларов — это сделает сериал самым дорогим шоу в истории.

Amazon планирует снять пять сезонов шоу в Новой Зеландии, а также, возможно, поставит в дальнейшем спин-офф. Первые два сезона снимет режиссер Хуан Антонио Байона. Шоураннерами проекта выступят Дж. Д. Пейн и Патрик Маккей.

Шоу расскажет о событиях, произошедших за тысячи лет до действия «Хоббита» и «Властелина колец». В проекте снимутся Роберт Арамайо («Игра престолов»), Назанин Бониади («Отель Мумбаи: Противостояние»), Морфидд Кларк («Темные начала») и другие.

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