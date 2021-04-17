В Хабаровске прошел первый за год митинг в поддержку Сергея Фургала

В Хабаровске прошел первый в этом году крупный митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом «МБХ медиа» сообщил журналист Андрей Пастухов.

Он отметил, что акция была соuласована, и на нее пришли несколько сотен человек, и среди собравшихся была и сенатор Елена Грешнякова. Задержаний во время мероприятия не было.

Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. Ему предъявлены обвинения в организации двух убийств и организации покушения на убийство в 2004–2005 годах. Экс-глава региона вину не признает. После задержания бывшего губернатора в Хабаровске поднялась волна протестов.

Горожане начали еженедельно проводить митинги в его поддержку. Изначально митингующие требовали только того, чтобы Фургала, арестованного по подозрению в организации серии заказных убийств, судили в Хабаровске, а не в Москве. Затем среди лозунгов появились и антипутинские. В январе этого года мэрия Хабаровска заявила о прекращении акций в поддержку бывшего главы региона.

На прошлой неделе стало известно, что Сергей Фургал заразился коронавирусом в московском СИЗО «Лефортово». По словам его адвоката Михаила Карапетяна, весть о заражении политика «вызывает тревогу» у защиты — экс-губернатор предупреждал, что в случае заболевания у него будут проблемы с легкими.