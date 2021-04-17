На Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков

Управление по контролю за оборотом наркотиков в Москве возбудило административное дело на рэпера Моргенштерна за пропаганду запрещенных веществ. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом для привлечения артиста к ответственности стали клипы «Розовое вино-2» и «Family». Ему грозит штраф в размере до 1 млн рублей.

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Моргенштерна, отказался комментировать возбуждение дела.

В конце марта Лига безопасного интернета попросила Генпрокуратуру провести проверку в отношении рэпера на предмет возможной пропаганды наркотиков среди детей. В организации считают, что музыкант «последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде».

С похожей просьбой ранее к президенту Владимиру Путину обратился член Общественной палаты Дмитрий Носов. По его мнению, рэпер в своих песнях открыто пропагандирует наркотики, детскую порнографию и призывает девушек к «порнографическим действиям».