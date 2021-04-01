Протесты против Познера, запрет «сатанинских кроссовок» и другие новости дня

На Садовом кольце в ДТП попали пять автомобилей. На встречку вылетел спорткар Audi RS 6 Avant блогера Эдварда Била.

Врачи из регионов жалуются на недостаток доз для желающих вакцинироваться, показал опрос «Левада-центра». При этом в Москве вакцины в избытке, так как мало желающих привиться.

Верховный суд России отклонил иск от 1500 человек с требованием отменить масочный режим. По словам представителя Роспотребнадзора, коронавирусные ограничения не нарушают прав граждан, а аргументы истцов субъективные.

С 1 апреля в России начали действовать новые законы и правила. Среди них изменение минимальной цены сигарет, запрет на продажу техники без российского ПО и отмена коронавирусных льгот.

В РПЦ посчитали, что песня Манижи не должна представлять Россию на «Евровидении». Согласно заявлению церкви, композиция унижает достоинство россиянок и не соответствует традиционным ценностям, закрепленным в конституции.

Жители Тбилиси вышли на протесты против приезда Владимира Познера. Ему пришлось покинуть Грузию.

Власти Таиланда сократили срок карантина для иностранных туристов. Он составит 7 дней для вакцинированных путешественников и 10 дней для всех остальных.

В Мичигане полиция задержала 30-летнего жителя Лотона, который представился вымышленным именем. Оказалось, он назвал имя разыскиваемого преступника.

Nike добилась судебного запрета на продажу «сатанинских кроссовок» Air Max 97. При создании пары компания MSCHF и рэпер Lil Nas X использовали человеческую кровь, а в дизайн включили пентаграмму.

Warner Music Russia выпустит «Трудный возраст» МакSим на виниле, Clark представил неоклассический альбом «Playground in a Lake», а «Казускома» опубликовала абсурдный клип на песню «Психодел».

Новая книга Владимира Сорокина «Доктор Гарин» выйдет в апреле 2021 года в издании Corpus. Она продолжит историю главного героя произведения «Метель».

3 апреля в творческом объединении WIP пройдет ивент «Cinesthesia». В программе — показ старых классических фильмов и анимаций в новой озвучке от современных электронных и экспериментальных музыкантов.