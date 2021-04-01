«Со мной случился психодел»: «Казускома» выпустила клип, переходящий в абсурд

Группа «Казускома» выпустила клип на заглавную песню с их декабрьского альбома «Психодел». Режиссерами выступили Кирилл Попович и Лиза Муха.

В ролике группа выступает в полупустом зале для нескольких серьезных мужчин в костюмах. На золотом блюде им подносят угощение, после которого на концерте начинают твориться странные вещи. На голове у одного из слушателей появляются рога, другой начинает раскидываться крупными банкнотами, третий (с несколькими ртами на лице) — жадно пожирать куриные ножки.