перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Со мной случился психодел»: «Казускома» выпустила клип, переходящий в абсурд 16:16
Контейнеровоз Ever Given не выпустят из Суэцкого канала до окончания расследования 15:54
15 лет «Трудному возрасту»: к юбилею альбома МакSим выйдет версия на виниле 15:39
Гаджеты только с российским ПО и отмена коронавирусных льгот: что меняется в России с 1 апреля 15:09
Материалы пресс-службы Художник Миша Бурый победил в конкурсе от Cosmoscow и Ruinart
Художник Миша Бурый победил в конкурсе от Cosmoscow и Ruinart 15:00
На Садовом кольце в аварию попали пять автомобилей. На встречку вылетела машина блогера Эдварда Била 14:33
В РПЦ: песня Манижи унижает российских женщин и не должна представлять страну на «Евровидении» 14:14
Цены на велосипеды могут вырасти на 10–35% из‑за нехватки товара — это последствия коронакризиса 13:38
Новый роман Владимира Сорокина выйдет в апреле 2021 года. Он продолжит сюжет «Метели» 12:19
В США мужчина назвал чужое имя во время задержания. Оказалось, это имя разыскиваемого преступника 12:08
United Nations COVID-19 Response/Unsplash В России выявили 9169 новых случаев коронавируса
В России выявили 9169 новых случаев коронавируса 11:22
У Siri больше не будет женского голоса по умолчанию. Пользователи сами выберут голос помощника 11:15
В России изменили правила сдачи экзамена на права. «Площадку» убрали, маршруты сделали неизвестными 10:55
В Тбилиси прошли протесты против приезда Владимира Познера. Он покинул Грузию 10:24
В офисном здании в Калифорнии произошла стрельба. Погибли 4 человека, в том числе ребенок 9:48
С 1 апреля в России пачка сигарет будет стоить не меньше 107 рублей 8:29
Florian Wehde/Unsplash Таиланд сократил срок карантина для иностранных туристов
Таиланд сократил срок карантина для иностранных туристов 2:14
Украина предложила включить борщ в Список нематериального наследия ЮНЕСКО 1:50
Колин Ферт снимется в криминальном сериале «Лестница». Он будет основан на реальной истории 1:08
На выставку человеческих тел в Москве перестанут пускать несовершеннолетних без сопровождения 0:01
Отключить рекламу

«Со мной случился психодел»: «Казускома» выпустила клип, переходящий в абсурд

Семён Гудошников
Сегодня в 16:16

Группа «Казускома» выпустила клип на заглавную песню с их декабрьского альбома «Психодел». Режиссерами выступили Кирилл Попович и Лиза Муха.

В ролике группа выступает в полупустом зале для нескольких серьезных мужчин в костюмах. На золотом блюде им подносят угощение, после которого на концерте начинают твориться странные вещи. На голове у одного из слушателей появляются рога, другой начинает раскидываться крупными банкнотами, третий (с несколькими ртами на лице) — жадно пожирать куриные ножки.

Альбом «Психодел» появился на стримингах 4 декабря прошлого года. Группа описывала его как «совмещение абсурда с реальным миром». Предыдущая пластинка — «Противвсех» — вышла в октябре 2019-го. Почитать интервью с музыкантами можно здесь.

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
драма
Розовое облако
Пара случайных знакомых проживает бесконечный локдаун
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить