В США мужчина назвал чужое имя во время задержания. Оказалось, это имя разыскиваемого преступника

Полиция штата Мичиган задержала 30-летнего жителя Лотона после того, как он представился вымышленным именем. Как оказалось, на это имя выдан ордер на арест. Об этом сообщает Fox23.

Полицейские обратили внимание на мужчину, сидевшего на пассажирском кресле в припаркованной машине, за рулем которой сидела женщина. Когда они включили сирену, мужчина пригнулся, чем вызвал еще большее подозрение. Во время беседы мужчина назвал чужое имя, принадлежащее разыскиваемому преступнику, и его задержали.

Во время обыска в его штанах нашли метамфетамин, изъяли весы, пакетики и деньги. Правоохранители узнали, что мужчина скрыл настоящее имя после того, как взяли у него отпечатки пальцев. Задержанного отправили в СИЗО, где предъявили обвинения в хранении метамфетамина с целью распространения. С собой в место заключения ему удалось пронести немалое количество наркотиков.

Следователи ожидают, что мужчине будут предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков в тюрьму и лжи офицеру во время совершения тяжкого преступления. Офицеры добавили, что нашли на земле много консервных банок и лотерейных билетов, которые можно связать с автомобилем подозреваемого.