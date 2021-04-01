Clark выпустил неоклассический альбом «Playground in a Lake»

Британский диджей Крис Кларк (Clark) выпустил новый альбом «Playground in a Lake», в котором отошел от экспериментальной электроники и киносаундтреков в сторону неоклассики. В записи приняли участие струнные ансамбли из Будапешта и Берлина. На пластинке можно услышать, как кинокомпозитор Оливер Коутс играет на виолончели, Крис Тейлор из Grizzly Bear на кларнете, а Ракхи Сингх из Manchester Collective на скрипке.

«Я всегда хотел записать струнные, но чувствовал, что у классической музыки есть определенный багаж. Хоть я и научился читать и писать ноты, я не ставлю этот или какой‑либо другой жанр на блюдечко с голубой каемочкой, — рассказывает Кларк об альбоме — Я беру из этого мира то, чем восхищаюсь, и двигаюсь дальше».

По словам музыканта, в общих чертах «Playground in a Lake» — это история об изменении климата, рассказанная в мифологических терминах. Детская площадка в озере (так переводится название пластинки) — это аллегория нашей планеты, которая движется к вымиранию человечества. Clark хотел превратить надвигающуюся гибель в увлекательные звуки.