На Садовом кольце в аварию попали пять автомобилей. На встречку вылетела машина блогера Эдварда Била

В ДТП на Смоленской площади в Москве попали пять автомобилей, среди которых спорткар Audi RS 6 Avant блогера Эдварда Била. Он утверждает, что его в машине не было, а за рулем был его друг, передает РИА «Новости».

Сообщается о пострадавшей женщине — водителе «фольксвагена». Она находится в реанимации.

«По предварительной информации, за рулем выехавшей на встречную полосу машины на Смоленской площади был известный блогер Эдвард Бил», — рассказали ТАСС источники в правоохранительных органах. Информацию подтвердил менеджер блогера Влад Кертиев.

Сам Эдвард Бил отрицает свое нахождение в машине. «Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал. Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло, и не знаю, где он (друг. — Прим. ред.)», — заявил блогер.