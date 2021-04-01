На Садовом кольце в аварию попали пять автомобилей. На встречку вылетела машина блогера Эдварда Била

В ДТП на Смоленской площади в Москве попали пять автомобилей, среди которых спорткар Audi RS 6 Avant блогера Эдварда Била. Он утверждает, что его в машине не было, а за рулем был его друг, передает РИА «Новости».
Сообщается о пострадавшей женщине — водителе «фольксвагена». Она находится в реанимации.
«По предварительной информации, за рулем выехавшей на встречную полосу машины на Смоленской площади был известный блогер Эдвард Бил», — рассказали ТАСС источники в правоохранительных органах. Информацию подтвердил менеджер блогера Влад Кертиев.
Сам Эдвард Бил отрицает свое нахождение в машине. «Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал. Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло, и не знаю, где он (друг. — Прим. ред.)», — заявил блогер.
Телеграм-канал «Новости Москвы» пишет, что несколько машин — участниц аварии связаны с проектами Била. В его распоряжении есть видео, на котором блогер якобы отказывается выходить из машины и требует адвоката.