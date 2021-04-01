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В РПЦ: песня Манижи унижает российских женщин и не должна представлять страну на «Евровидении»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:14

Песня Манижи «Русская женщина» унижает женское достоинство и вызывает возмущение у «сограждан женского пола». Такие композиции не должны выбирать для международного конкурса, заявил замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, песня вызвала негативную реакцию как «среди православной общественности, а именно ее женской части», так и среди российских женщин в целом.

«Мы исходим из того, что в российской конституции закрепляется защита традиционных ценностей, и одна из них — это ценность материнства, которая предполагает безусловное уважение к женщине. Все, что унижает достоинство женщины, недостойно того, чтобы популяризироваться в международном пространстве, и в том числе на конкурсе „Евровидение“», — цитирует слова представителя РПЦ РИА «Новости».

Ранее выбор песни Манижи для участия в конкурсе назвала странным спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она не поняла смысл композиции и принцип, по которому ее отобрали на «Евровидение».

«Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие‑то, и вообще какой‑то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это», — заявила Матвиенко, не уточнив, каких коней она имеет в виду (в тексте песни о них ничего не сказано).

Спикер Совфеда попросила предоставить информацию о процедуре голосования. Первый канал пообещал сделать это и подчеркнул, что компания, следившая за подсчетом голосов, подтвердила соответствие национального отбора регламенту конкурса.

Песня Манижи была не понята и сенатором Еленой Афанасьевой, которая заявила, что в тексте отсутствует смысл. По ее словам, «многих россиян удивил выбор исполнительницы от России на „Евровидение“: удивила ее внешность, удивила песня». Афанасьева считает, что нужно понять, каких ценностей придерживается исполнитель, представляющий Россию.

Манижа победила в национальном отборе на «Евровидение» с песней «Русская женщина». По результатам зрительского голосования она обошла группу Therr Maitz с песней «Future Is Bright» и дуэт «#2Маши» с треком «Bitter Words».

Почти сразу в адрес певицы посыпались ксенофобные комментарии: некоторые пользователи возмутились, что уроженка Таджикистана будет исполнять песню о русской женщине, тем более о ее силе и самостоятельности. Другие, напротив, поддержали певицу, отметив ее талант и участие в благотворительных инициативах.

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