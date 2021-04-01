Nike добилась запрета на продажу «сатанинских кроссовок» Air Max 97. Над ними работал Lil Nas X

Модель под названием Satan Shoes («Сатанинская обувь») появилась 29 марта и была немедленно раскритикована за пропаганду сатанизма. При создании кроссовок использовали человеческую кровь, а в их дизайн включили символику «Церкви Сатаны».

Компания Nike добилась судебного запрета на продажу кастомизированной версии кроссовок Air Max 97, которую разработала компания MSCHF при участии рэпера Lil Nas X. Об этом сообщил CBS News.

Сразу же после выпуска серии Nike потребовала уничтожить ее. Компания обвинила MSCHF в нарушении прав на товарный знак и нанесении ущерба имиджу бренда. По мнению производителя Air Max 97, некоторые клиенты поверили, что Nike поддерживает сатанизм.

«У нас нет никаких отношения с Lil Nas X или MSCHF. „Сатанинская обувь“ была выпущена без одобрения или разрешения Nike, и Nike никаким образом не связана с этим проектом», — подчеркнули представители бренда.

По словам MSCHF, они уже реализовали 665 пар модифицированных кроссовок, причем все они были куплены в первую минуту после открытия продаж. Цена каждой пары составила 1018 долларов. 666-ю пару компания намеревалась подарить победителю розыгрыша.