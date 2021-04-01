В Тбилиси прошли протесты против приезда Владимира Познера. Он покинул Грузию

Российский журналист Владимир Познер прилетел в Тбилиси, чтобы отпраздновать свой 87-й день рождения. По информации «Грузия Online», вместе с ним чартерным рейсом прибыли «50 представителей российского шоу-бизнеса». Среди них называют гендиректора ТАСС Сергея Михайлова. Праздник организовала жена российского бизнесмена Леонида Огарева Миранда Мирианашвили.

Возле гостиницы Vinotel, где остановились прибывшие, вскоре развернулась акция протеста из примерно 40 человек. В ней приняли участие активисты грузинского гражданского движения «Сирцхвилиа» («Позор») и сторонники оппозиционных партий «Европейская Грузия», «Единое национальное движение» и «Лело для Грузии». Они были недовольны тем, что власти впустили телеведущего на территорию страны после его высказываний относительно Грузии и Абхазии.

В 2017 году в эфире телеканала «Имеди» Познер рассказал, что 1970-х годах часто приезжал в Абхазию и помнит, какими «ужасными» были отношения между грузинами и абхазцами. «Драк было очень много при мне. Про абхазцев грузины говорили, что они чуть ли не слезли с деревьев, что они неполноценные. Я это очень хорошо помню. И никакой дружбы, я не наблюдал», — сказал он. В ответ на критику его слов в Грузии Познер заявил, что это его точка зрения.

Вечером 31 марта протестующие начали свистеть и ударять по металлическим поверхностям, отключили электричество в здании гостиницы, чтобы создать дискомфорт Познеру и его спутникам. Они также вызвали инспекцию труда, обвинив Познера и Vinotel в нарушении комендантского часа, наступающего после девяти часов — она оштрафовала отель на 10 тыс. лари (почти 3000 долларов) и пообещала, что штраф получит и сам журналист. Между прибывшей на место полицией и демонстрантами произошли столкновения.

После начала акции полиция перевезла Познера и его друзей в отель Rooms, но протестующие прибыли и туда. Здание забросали сырыми яйцами, а на асфальте написали «Вон из Грузии!».