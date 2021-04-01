15 лет «Трудному возрасту»: к юбилею альбома МакSим выйдет версия на виниле

11 июня Warner Music Russia выпустит юбилейное переиздание альбома МакSим «Трудный возраст», которому в 2021 году исполнится 15 лет. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.

Переиздание выйдет на синем прозрачном виниле, а в конверте будет лежать плакат с фотографией певицы. Всего альбом содержит 13 песен.