15 лет «Трудному возрасту»: к юбилею альбома МакSим выйдет версия на виниле

11 июня Warner Music Russia выпустит юбилейное переиздание альбома МакSим «Трудный возраст», которому в 2021 году исполнится 15 лет. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.
Переиздание выйдет на синем прозрачном виниле, а в конверте будет лежать плакат с фотографией певицы. Всего альбом содержит 13 песен.
Альбом «Трудный возраст» поступил в продажу в марте 2006 года и стал чрезвычайно популярен в России. Пластинка получила бриллиантовую сертификацию, пять платиновых и одну золотую, а проданные копии превысили 2 млн экземпляров.
Одной из самых прослушиваемых песен во второй половине 2000-х стала «Знаешь ли ты». Особую популярность она получила у фанатов футбольного клуба «Спартак», которые начали исполнять ее на стадионах. Позже трек полюбили и другие болельщики.