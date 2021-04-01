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Верховный суд отказался отменять обязательное ношение масок

Виктория Шанина
Сегодня в 17:37

Верховный суд России отклонил коллективный иск с требованием отменить обязательный масочный режим. Решение озвучила судья Анна Назарова, пишет РИА «Новости».

Иск к Роскомнадзору подавали около 1500 человек из разных регионов России. Многие из них пришли в суд, однако некоторые не попали на заседание, потому что отказались надеть маски — это противоречит правилам здания суда, которые ввели из‑за пандемии коронавируса.

Авторы иска уверены, что маски дают ложное чувство безопасности, которое позволяет пренебрегать остальными средствами профилактики.

Александр Саверский — один из истцов — заявил, что маски вредят здоровью людей с астмой, когнитивными нарушениями, лишают глухих возможности читать по губам. Он отметил, что есть целый ряд заболеваний, которые не позволяет безопасно носить маску, и обвинил правительство в «медицинской диктатуре, где право на здоровье подавляет остальные гражданские права».

Представитель Роспотребнадзора, в свою очередь, сказала, что коронавирусные ограничения не нарушают прав граждан и изданы в рамках полномочий главного санитарного врача. По ее словам, аргументы истцов субъективные и опираются лишь на эмоции.

Ранее глава ведомства Анна Попова допустила ослабление ограничений, введенных в целях борьбы с пандемией коронавируса, к майским праздникам или началу лета. При этом ношение масок и обработка помещений останутся обязательными.

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