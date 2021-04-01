Новый роман Владимира Сорокина выйдет в апреле 2021 года. Он продолжит сюжет «Метели»

Новая книга Владимира Сорокина «Доктор Гарин» выйдет в апреле 2021 года в издании Corpus. Об этом пишет «Собака».

Роман продолжит историю доктора Платона Ильича Гарина — главного героя другого произведения Сорокина «Метель». Десять лет назад доктор должен был привить жителей села Долгого от боливийского вируса, который превращает людей в зомби, но ему помешала метель. Гарин чудом выбрался из заснеженной степи и вернулся в постапокалиптический мир, где его пациентами стали самые смешные и беспомощные существа на Земле, в прошлом — лидеры мировых держав.

«Этот мир, где вырезают часы из камня и айфоны из дерева, — энциклопедия сорокинской антиутопии, уверенно наделяющей будущее чертами дремучего прошлого. Несмотря на привычную иронию и пародийные отсылки к русскому прозаическому канону, „Доктора Гарина“ отличает ощутимо новый уровень тревоги: гулаг болотных чернышей, побочного продукта советского эксперимента, оказывается пострашнее атомной бомбы. Еще одно радикальное обновление — пронзительный лиризм. На обломках разрушенной вселенной старомодный доктор встретит, потеряет и вновь обретет свою единственную любовь, чтобы лечить ее до конца своих дней», — говорится в аннотации книги.

Роман будет выпущен в серии «Весь Сорокин», которая на данный момент включает 18 изданий.

Владимир Сорокин — один из самых крупных русских писателей современности, представитель постмодернизма, концептуализма и соц-арта в литературе. Как литератор он сформировался в среде художников и писателей московского андерграунда, начал публиковаться за границей в 1980-х, а в России с 1990-х.

Среди самых известных работ Сорокина — «Норма», «День опричника», «Сахарный Кремль», «Метель» и «Теллурия». За последние две он получил премии «Большой книги», а «Метель» была признана лучшей книгой-лауреатом «НОСа» в 2009–2019 годах.

В марте 2017 года вышел последний крупный роман Сорокина «Манарага» (также удостоенный премии «НОС»), который продолжает выстраивать картину мира, описанного в «Теллурии». Отрывок из него можно прочитать здесь.