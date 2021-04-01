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Таиланд сократил срок карантина для иностранных туристов

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:14

Власти Таиланда сократили срок обязательного карантина по прибытии в страну для иностранных туристов. Он составит 7 дней для вакцинированных путешественников и 10 дней для всех остальных, сообщило издание Thai PBS World.

Новые правила не распространятся только на приезжающих из Южной Африки. Им предстоит оставаться на карантине в течение двух недель из‑за опасения новых мутаций COVID-19.

При пересечении границы всем туристам нужно будет установить приложение ThailandPlus — оно отследит перемещения по стране. Также через него власти смогут информировать гостей Таиланда о контакте к зараженными.

Кроме того, для въезда в страну требуется справка о вакцинации, сделанной не менее чем за три месяца до путешествия. У туристов будут проверять и отрицательные ПЦР-тесты, сделанные в течение 72 часов до прибытия в Таиланд.

Первые три дня иностранцы должны будут провести в номере гостиницы. После им сделают повторный ПЦР-тест. При отрицательном результате путешественники смогут перемещаться по отелю и посещать, например, бассейн.

С 1 июля привитые от коронавируса туристы смогут поехать на Пхукет, причем — без карантина на острове. В дальнейшем такие же правила въезда могут ввести для острова Самуи.

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