перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Со мной случился психодел»: «Казускома» выпустила клип, переходящий в абсурд 16:16
Контейнеровоз Ever Given не выпустят из Суэцкого канала до окончания расследования 15:54
15 лет «Трудному возрасту»: к юбилею альбома МакSим выйдет версия на виниле 15:39
Гаджеты только с российским ПО и отмена коронавирусных льгот: что меняется в России с 1 апреля 15:09
Материалы пресс-службы Художник Миша Бурый победил в конкурсе от Cosmoscow и Ruinart
Художник Миша Бурый победил в конкурсе от Cosmoscow и Ruinart 15:00
На Садовом кольце в аварию попали пять автомобилей. На встречку вылетела машина блогера Эдварда Била 14:33
В РПЦ: песня Манижи унижает российских женщин и не должна представлять страну на «Евровидении» 14:14
Цены на велосипеды могут вырасти на 10–35% из‑за нехватки товара — это последствия коронакризиса 13:38
Новый роман Владимира Сорокина выйдет в апреле 2021 года. Он продолжит сюжет «Метели» 12:19
В США мужчина назвал чужое имя во время задержания. Оказалось, это имя разыскиваемого преступника 12:08
United Nations COVID-19 Response/Unsplash В России выявили 9169 новых случаев коронавируса
В России выявили 9169 новых случаев коронавируса 11:22
У Siri больше не будет женского голоса по умолчанию. Пользователи сами выберут голос помощника 11:15
В России изменили правила сдачи экзамена на права. «Площадку» убрали, маршруты сделали неизвестными 10:55
В Тбилиси прошли протесты против приезда Владимира Познера. Он покинул Грузию 10:24
В офисном здании в Калифорнии произошла стрельба. Погибли 4 человека, в том числе ребенок 9:48
С 1 апреля в России пачка сигарет будет стоить не меньше 107 рублей 8:29
Florian Wehde/Unsplash Таиланд сократил срок карантина для иностранных туристов
Таиланд сократил срок карантина для иностранных туристов 2:14
Украина предложила включить борщ в Список нематериального наследия ЮНЕСКО 1:50
Колин Ферт снимется в криминальном сериале «Лестница». Он будет основан на реальной истории 1:08
На выставку человеческих тел в Москве перестанут пускать несовершеннолетних без сопровождения 0:01
Отключить рекламу

Гаджеты только с российским ПО и отмена коронавирусных льгот: что меняется в России с 1 апреля

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:09

С 1 апреля в России начинают действовать новые законы и правила. Сдавать экзамен на права теперь нужно будет по-другому, продавать гаджеты без отечественного софта — нельзя, а у сигарет появилась минимальная стоимость. «Афиша Daily» разобралась в этих и других нововведениях, которые способны повлиять на привычный уклад жизни россиян.

Начинают действовать новые правила получения водительских прав

С сегодняшнего дня экзамен будет проходить в два этапа — теория и вождение в городе. «Площадка» исчезнет, но часть ее элементов останется. Заезд в бокс, параллельную парковку, разворот в ограниченном пространстве и «горку» нужно будет выполнять на закрытой площадке, а затем сразу выезжать в город на вождение.

На самом экзамене в машине разрешили находиться третьему человеку — наблюдателю. Это может быть представитель общественной организации или автошколы. Предполагается, что такая мера повысит прозрачность процесса и поможет в спорных ситуациях.

Ошибки будут разделены на группы по одному, двум и трем штрафным баллам. В отдельную группу выделили грубые ошибки, за совершение которых экзамен сразу приостановят. К ним относятся, например, непристегнутый ремень безопасности или разговор по мобильному телефону. Чтобы сдать экзамен, нужно набрать меньше пяти штрафных баллов.

Сдать экзамен на права теперь можно с 16 лет — для этого потребуется согласие родителей.

Вводится единая минимальная цена сигарет

С 1 апреля минимальная цена пачки сигарет составит 107 рублей 78 копеек. Продавать продукцию по более низкой стоимости будет запрещено.

Минимальную стоимость рассчитывает Минсельхоз. На нее будут влиять ставка акциза, налог на добавленную стоимость и повышающий коэффициент.

По мнению законодателей, новые правила помогут избавиться от скрытых скидок на табак, оградить рынок от контрафакта и защитить здоровье населения.

Вступает в силу запрет на продажу техники без российского ПО

Производители обязаны предустанавливать российские приложения на все продаваемые в стране телефоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки. В противном случае им придется выплачивать штрафы.

В список обязательных программ входят приложения от компаний Mail.ru Group, «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Новые облачные технологии», а также «Госуслуги» и платежная система «Мир».

Минцифры рассчитывает, что такая мера создаст более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами.

Запрещается пополнение электронных кошельков наличными

Пополнять анонимные электронные кошельки теперь можно только с привязанного банковского счета. Пользователи сервисов «QIWI-Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других похожих систем не смогут вносить наличные через платежные терминалы и офисы мобильных операторов.

Новые правила должны были вступить в силу еще в 2020 году, однако Центробанк решил отсрочить запрет из‑за пандемии.

Отменяются некоторые коронавирусные льготы

С 1 апреля больше не действуют некоторые меры поддержки, введенные в прошлом году из‑за коронавируса.

Что изменилось


  • Сняли запрет на принудительное выселение должников из их единственного жилья.
  • Прекратили начисление новогодних выплат в 5000 рублей на детей до восьми лет.
  • Отменили рекомендации ЦБ о реструктуризации кредитов для тех, у кого нашли коронавирус или сильно упали доходы из‑за пандемии.
  • Люди старше 65 лет больше не смогут оформлять больничные для соблюдения режима самоизоляции.
  • Перевод сотрудников старше 65 лет на удаленную работу стал не обязательным, а рекомендательным.

Меняются правила начисления пособий семьям с детьми

Выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет теперь будут зависеть от доходов семьи. Их размер может достигать 50%, 75% или 100% прожиточного минимума для детей (около 5500 рублей).

Требования к россиянам, претендующим на такое пособие, стали мягче. Органы соцзащиты не будут учитывать при назначении выплаты долю родителя в квартире, которая составляет одну треть и менее. Также перестанут учитываться земельные участки в сельской местности площадью до одного гектара (в прошлой редакции документа было 0,25 гектара).

Подать заявление на выплату в новом размере нужно с 1 апреля по 31 декабря на портале госуслуг или в МФЦ.

Индексируются социальные пенсии россиян

С сегодняшнего дня повысился размер социальной пенсии. Эти выплаты предназначены для россиян, у которых нет достаточного стажа для начисления страховой пенсии, граждан с инвалидностью и тех, кто потерял кормильца.

Размер индексации составил 3,4%. После увеличения средний размер социальной пенсии вырастет до 10 183 рублей.

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
драма
Розовое облако
Пара случайных знакомых проживает бесконечный локдаун
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Центральный банк России
Минсельхоз
Mail.ru Group
Яндекс
Лаборатория Касперского
Qiwi
PayPal
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить