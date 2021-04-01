Гаджеты только с российским ПО и отмена коронавирусных льгот: что меняется в России с 1 апреля

С 1 апреля в России начинают действовать новые законы и правила. Сдавать экзамен на права теперь нужно будет по-другому, продавать гаджеты без отечественного софта — нельзя, а у сигарет появилась минимальная стоимость. «Афиша Daily» разобралась в этих и других нововведениях, которые способны повлиять на привычный уклад жизни россиян.

Начинают действовать новые правила получения водительских прав

С сегодняшнего дня экзамен будет проходить в два этапа — теория и вождение в городе. «Площадка» исчезнет, но часть ее элементов останется. Заезд в бокс, параллельную парковку, разворот в ограниченном пространстве и «горку» нужно будет выполнять на закрытой площадке, а затем сразу выезжать в город на вождение.

На самом экзамене в машине разрешили находиться третьему человеку — наблюдателю. Это может быть представитель общественной организации или автошколы. Предполагается, что такая мера повысит прозрачность процесса и поможет в спорных ситуациях.

Ошибки будут разделены на группы по одному, двум и трем штрафным баллам. В отдельную группу выделили грубые ошибки, за совершение которых экзамен сразу приостановят. К ним относятся, например, непристегнутый ремень безопасности или разговор по мобильному телефону. Чтобы сдать экзамен, нужно набрать меньше пяти штрафных баллов.

Сдать экзамен на права теперь можно с 16 лет — для этого потребуется согласие родителей.

Вводится единая минимальная цена сигарет

С 1 апреля минимальная цена пачки сигарет составит 107 рублей 78 копеек. Продавать продукцию по более низкой стоимости будет запрещено.

Минимальную стоимость рассчитывает Минсельхоз. На нее будут влиять ставка акциза, налог на добавленную стоимость и повышающий коэффициент.

По мнению законодателей, новые правила помогут избавиться от скрытых скидок на табак, оградить рынок от контрафакта и защитить здоровье населения.

Вступает в силу запрет на продажу техники без российского ПО

Производители обязаны предустанавливать российские приложения на все продаваемые в стране телефоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки. В противном случае им придется выплачивать штрафы.

В список обязательных программ входят приложения от компаний Mail.ru Group, «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Новые облачные технологии», а также «Госуслуги» и платежная система «Мир».

Минцифры рассчитывает, что такая мера создаст более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами.

Запрещается пополнение электронных кошельков наличными

Пополнять анонимные электронные кошельки теперь можно только с привязанного банковского счета. Пользователи сервисов «QIWI-Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других похожих систем не смогут вносить наличные через платежные терминалы и офисы мобильных операторов.

Новые правила должны были вступить в силу еще в 2020 году, однако Центробанк решил отсрочить запрет из‑за пандемии.

Отменяются некоторые коронавирусные льготы

С 1 апреля больше не действуют некоторые меры поддержки, введенные в прошлом году из‑за коронавируса.

Что изменилось

Сняли запрет на принудительное выселение должников из их единственного жилья.

Прекратили начисление новогодних выплат в 5000 рублей на детей до восьми лет.

Отменили рекомендации ЦБ о реструктуризации кредитов для тех, у кого нашли коронавирус или сильно упали доходы из‑за пандемии.

Люди старше 65 лет больше не смогут оформлять больничные для соблюдения режима самоизоляции.

Перевод сотрудников старше 65 лет на удаленную работу стал не обязательным, а рекомендательным.

Меняются правила начисления пособий семьям с детьми

Выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет теперь будут зависеть от доходов семьи. Их размер может достигать 50%, 75% или 100% прожиточного минимума для детей (около 5500 рублей).

Требования к россиянам, претендующим на такое пособие, стали мягче. Органы соцзащиты не будут учитывать при назначении выплаты долю родителя в квартире, которая составляет одну треть и менее. Также перестанут учитываться земельные участки в сельской местности площадью до одного гектара (в прошлой редакции документа было 0,25 гектара).

Подать заявление на выплату в новом размере нужно с 1 апреля по 31 декабря на портале госуслуг или в МФЦ.

Индексируются социальные пенсии россиян

С сегодняшнего дня повысился размер социальной пенсии. Эти выплаты предназначены для россиян, у которых нет достаточного стажа для начисления страховой пенсии, граждан с инвалидностью и тех, кто потерял кормильца.

Размер индексации составил 3,4%. После увеличения средний размер социальной пенсии вырастет до 10 183 рублей.