40% региональных специалистов сказали, что количества доз препарата не хватает для всех желающих вакцинироваться, следует из опроса медиков «Левада-центра».

Чаще всего о нехватке вакцин говорят медики из Уральского (62%) и Сибирского (48%) федеральных округов. Другая картина сложилась в Москве, где 64% докторов сказали об избытке свободных мест для желающих вакцинироваться.

7 из 10 врачей доверяют российской вакцине «Спутник V», зарубежным вакцинам — менее трети опрошенных. 28% настороженно относятся к отечественной «ЭпиВакКороне» — в основном из‑за небольшого количества информации о вакцине. У примерно половины респондентов пока не сложилось мнение об их качестве.

Две трети медиков собираются или уже поставили прививку. В качестве основных причин неготовности вакцинироваться врачи называют медицинские показания и неуверенность в безопасности сыворотки. 14% медиков можно отнести к противникам вакцинации.

По мнению 52% специалистов, низкие темпы вакцинации обусловлены негативным отношением россиян к прививкам в целом. 46% считают, что граждане не доверяют российским вакцинам, и 38% сетуют на недостаточное количество доз в регионах.

Опрос провели с 23 по 29 марта среди 1850 медицинских работников из 83 регионов России.