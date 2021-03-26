Пхукет откроют для туристов, Evanescence выпустили новый альбом и другие новости дня

Погиб журналист и основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий. Он утонул в реке, пытаясь перейти ее на лыжах по льду.

СК возбудил уголовное дело против петербургского профессора, который заявил, что холокоста не было. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В России выявили 9167 новых случаев коронавируса. За сутки умерли 405 пациентов, вылечились — 10 880.

Таиланд с 1 июля откроет Пхукет для туристов с прививкой от коронавируса. Прибывающим на остров иностранцам не придется проходить карантин.

Составлен рейтинг лучших районов Москвы для жизни с собакой. В лидерах спальные Марьино, Перово и Южнопортовый.

Evanescence представили альбом «The Bitter Truth», это их первый крупный релиз за десять лет. Свежие пластики также появились у Sonic Death и петербургского композитора Глеба Колядина.

Imany опубликовала кавер на песню Black «Wonderful Life», а Хаски — трек «За Байкалом» про суровую жизнь в регионах.

Леван Горозия выпустил клип «Поезд в огне» к саундтреку для фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», а IOWA и RSAC — студийную версию кавера «Зеленоглазого такси».

HBO Max представил первый трейлер «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна. Российская премьера картины намечена на 4 августа 2021 года.

В Москве стартует серия мероприятий, посвященных альтернативной моде и искусству, Concept Fashion Weekend. Первый уик-энд пройдет с 2 по 4 апреля в универмаге «Цветной», все подробности — здесь.