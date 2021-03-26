«Ночь длинных баллад»: у Sonic Death вышел новый альбом

На пластинку попали 10 треков, в том числе «Твоя тоска», «Любовь нас разорвет», «Привет от мертвеца», «Серфинг под луной», «Хеллоуин» и другие. Уже по одним только названиям можно понять, что релиз обещает быть мрачным, но в то же время лирическим.

На следующий месяц у Sonic Death запланирован тур по России в поддержку нового альбома. Ближайшее выступление пройдет в Воронеже 1 апреля, московский концерт запланирован на 11 апреля, в родном Петербурге группа сыграет 17 апреля.

Предыдущая, девятая пластинка Sonic Death «После нас тишина» вышла в 2020 году. В ней участники коллектива поэкспериментировали с жанрами дет- и блэк-метал, а также пригласили к участию известного саксофониста Сергея Летова.