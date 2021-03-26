В Москве стартует серия мероприятий, посвященных альтернативной моде и искусству, Concept Fashion Weekend. Первый уик-энд пройдет с 2 по 4 апреля в универмаге «Цветной», сообщили «Афише Daily» организаторы ивента.

Мероприятие займет 5 и 6 этажи и будет состоять из нескольких зон: маркет, диджитал, бьюти и арт. На маркете будет представлена выставка-продажа коллекций концептуальных российских и иностранных дизайнеров.

Среди участников — Nomad Goba, MixedFeelings, Sandro Sherents, Angulo.moscow, 9l_store и многие другие. Каждый из них оформит свой корнер как арт-инсталляцию, отражающую визуальный код и концепцию бренда.