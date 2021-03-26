перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Нина Кравиц станет хедлайнером фестиваля New Star Camp в Сочи 17:15
Составлен рейтинг лучших районов Москвы для жизни с собакой. В лидерах — спальные 16:50
Apple может выпустить Apple Watch с прочной защитой для любителей экстремального спорта 16:45
«Ночь длинных баллад»: у Sonic Death вышел новый альбом 16:18
Фотограф запечатлела на поляроид взросление дочери — от начала переходного возраста до ухода из дома 16:08
Xiaomi начнет выпускать собственные электромобили 15:56
Ученые обнаружили ген, заставляющий кроликов бегать на передних лапах вместо прыжков на задних
Ученые обнаружили ген, заставляющий кроликов бегать на передних лапах вместо прыжков на задних 15:52
В «Цветном» пройдет Concept Fashion Weekend — мероприятие, посвященное альтернативной моде и арту 15:27
Леван Горозия выпустил клип «Поезд в огне» к саундтреку для фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» 15:23
Real Estate выпустили мини-альбом «Half a Human». Все песни участники записали у себя дома 15:06
«Одноклассники» изменили дизайн соцсети и добавили новый фирменный шрифт 14:18
BeepleGenerator BeepleGenerator может сделать любого успешным диджитал-артистом. Но пока получаются лишь мемы
BeepleGenerator может сделать любого успешным диджитал-артистом. Но пока получаются лишь мемы 14:05
«Газпром»: в 2021 году «Северный поток-2» будет достроен 13:26
Таиланд с 1 июля откроет Пхукет для туристов с прививкой от коронавируса 13:03
Стэнли Туччи сыграет главную роль в сериале «Inside Man» Стивена Моффата 12:48
Face в образе таксиста делает закладки по городу в клипе «Ван Дейк» 11:57
В России появилась бизнес-версия TikTok. Но это фейк от мошенников 11:53
artjazz/Pexels В России выявили 9167 новых случаев коронавируса
В России выявили 9167 новых случаев коронавируса 11:20
Послушайте новый трек Хаски «За Байкалом» про суровую жизнь в регионах 11:19
Государственный Эрмитаж откроет выставку виртуального искусства 10:37
Отключить рекламу

В «Цветном» пройдет Concept Fashion Weekend — мероприятие, посвященное альтернативной моде и арту

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:27

В Москве стартует серия мероприятий, посвященных альтернативной моде и искусству, Concept Fashion Weekend. Первый уик-энд пройдет с 2 по 4 апреля в универмаге «Цветной», сообщили «Афише Daily» организаторы ивента.

Мероприятие займет 5 и 6 этажи и будет состоять из нескольких зон: маркет, диджитал, бьюти и арт. На маркете будет представлена выставка-продажа коллекций концептуальных российских и иностранных дизайнеров.

Среди участников — Nomad Goba, MixedFeelings, Sandro Sherents, Angulo.moscow, 9l_store и многие другие. Каждый из них оформит свой корнер как арт-инсталляцию, отражающую визуальный код и концепцию бренда.

© Пресс-материалы
1 из 6
© Пресс-материалы
2 из 6
© Пресс-материалы
6 из 6

В диджитал-зоне дизайнеры виртуальной одежды покажут посетителям свои работы. Также здесь будут стоять цифровые столы, с помощью которых можно посмотреть коллекции участников мероприятия и информацию о них.

В бьюти-зоне можно будет узнать о новинках и трендах индустрии красоты. Арт-зона станет площадкой для художественной инсталляции от арт-группы Shmart Foundation

Мероприятие будет сопровождаться музыкальными сетами московских диджеев и музыкантов. 2 апреля, в 18.00, пройдет музыкальный перфоманс от Ariadna,
а в 19.00 — лайв-выступление Cédric Gasaïda (ex-Azari & III).

Concept Fashion Weekend организует команда независимого арт-фешен-фестиваля Concept Market. Узнать подробнее о мероприятии можно на его странице в фейсбуке и инстаграме.

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
авангард
«Красное смещение»: Владимир Мартынов, Moa Pillar, Opus Posth
Живой композитор-классик, деятель бейса и академический ансамбль
мультфильм
Ая и ведьма
Первое аниме студии Ghibli в 3D
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить