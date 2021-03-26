В Москве стартует серия мероприятий, посвященных альтернативной моде и искусству, Concept Fashion Weekend. Первый уик-энд пройдет с 2 по 4 апреля в универмаге «Цветной», сообщили «Афише Daily» организаторы ивента.
Мероприятие займет 5 и 6 этажи и будет состоять из нескольких зон: маркет, диджитал, бьюти и арт. На маркете будет представлена выставка-продажа коллекций концептуальных российских и иностранных дизайнеров.
Среди участников — Nomad Goba, MixedFeelings, Sandro Sherents, Angulo.moscow, 9l_store и многие другие. Каждый из них оформит свой корнер как арт-инсталляцию, отражающую визуальный код и концепцию бренда.
В диджитал-зоне дизайнеры виртуальной одежды покажут посетителям свои работы. Также здесь будут стоять цифровые столы, с помощью которых можно посмотреть коллекции участников мероприятия и информацию о них.
В бьюти-зоне можно будет узнать о новинках и трендах индустрии красоты. Арт-зона станет площадкой для художественной инсталляции от арт-группы Shmart Foundation
Мероприятие будет сопровождаться музыкальными сетами московских диджеев и музыкантов. 2 апреля, в 18.00, пройдет музыкальный перфоманс от Ariadna,
а в 19.00 — лайв-выступление Cédric Gasaïda (ex-Azari & III).
Concept Fashion Weekend организует команда независимого арт-фешен-фестиваля Concept Market. Узнать подробнее о мероприятии можно на его странице в фейсбуке и инстаграме.