Погиб журналист и основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий

На 69-м году жизни погиб музыкант, журналист и культуролог Александр Липницкий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его сына Владимира.

По его словам, Липницкий утонул в реке, пытаясь перейти ее на лыжах по льду. Супруга музыканта Инна сообщила в закрытой группе в фейсбуке, что это произошло 25 марта около поселка Николина гора.

Александр Липницкий родился в Москве в 1952 году. Еще в школе он познакомился с будущим музыкантом и актером Петром Мамонтовым, с которым в 1983 году основал группу «Звуки Му». В ней он выступал в качестве бас-гитариста. Позже был участником коллективов «Гроздья виноградовы» и «Отзвуки Му».

С 1990-х годов Липницкий вел передачи о русском роке на телевидении и радио. В 2000-х годах на канале «Ностальгия» выходила его программа «Еловая субмарина».

Ранее «Афиша Daily» в рамках спецпроекта к 30-летию со дня смерти Виктора Цоя поговорила с Александром Липницким о том, как лидер группы «Кино» стал тем исполнителем, которого все знают.