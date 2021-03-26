«Water Movements»: послушайте новый альбом пианиста Глеба Колядина

Петербургский композитор и пианист Глеб Колядин выпустил новый альбом «Water Movements». Об этом «Афише Daily» рассказали представители музыканта.
Послушать релиз можно на большинстве стриминговых сервисов.
Композиции, которые вошли в альбом, музыкант сочинил наедине со своим фортепиано. Пластинка составлена из интимных фортепианных экспромтов, выражающих глубокую личную историю пианиста.
Концерт — презентация пластинки пройдет 15 апреля в «Зарядье».
Молодой музыкант Глеб Колядин на своем пути перепробовал множество музыкальных ролей: от виртуозного классического солиста до импровизирующего бенд-лидера и умного междисциплинарного композитора. Он работает в таких стилях, как неоклассика, модернизм, фьюжен-джаз и арт-рок.
Прошлый сольный альбом пианиста вышел на лейбле Kscope в 2018 году. В его записи приняли участие музыканты King Crimson, Porcupine Tree, Dream Theater, а выпустил пластинку лейбл Kscope.
Колядин — автор и участник музыкального проекта Iamthemorning, получившего премию Progressive Music Awards в номинации «Лучший альбом года» в 2016 году. Кроме того, композитор пишет для театра, музыкальных шоу и других проектов.