СК возбудил уголовное дело против петербуржца, который заявил, что холокоста не было

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в отношении петербургского профессора Владимира Матвеева, который отрицает существование холокоста. Об этом сообщило Управление СК России по Петербургу.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении подозреваемому обвинения. Расследование дела продолжается.

21 января Матвеев провел вебинар, на котором он заявил, что «Холокост — позитивное явление», а данные об убийстве шести миллионов евреев в годы Второй мировой войны — «выдумка». Он также утверждал, что газовые камеры «использовались для дезинфекции» людей.

После этих высказываний руководство Северо-Западного института управления РАНХиГС решило прекратить сотрудничество с профессором. Также его уволили из СПбГЭУ.

Главный раввин Петербурга Менахем Певзнер потребовал разобраться в случившемся и подал заявление в прокуратуру. «Недопустимо, чтобы людям, придерживающимся таких взглядов, доверяли вести преподавательскую работу, учить молодежь», — заявил он.

1 марта прокуратура Петербурга признала слова Владимира Матвеева реабилитацией нацизма. Органы заявили, что он «публично совершил действия по реабилитации нацизма, а именно отрицание фактов, установленных приговором международного военного трибунала».