В России выявили 9167 новых случаев коронавируса

В России выявили 9167 случаев коронавируса за сутки во всех регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 54 заболевших меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев заражения в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской и Иркутской областях.