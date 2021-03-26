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В России выявили 9167 новых случаев коронавируса

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:20

В России выявили 9167 случаев коронавируса за сутки во всех регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 54 заболевших меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев заражения в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской и Иркутской областях.

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 501 859. За последние сутки вылечились 10 880 человек, за все время — 4 120 161. За сутки умерли 405 пациентов, за весь период — 97 017.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 125,5 млн человек, 2,7 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (30 млн). На втором месте — Бразилия (12,4 млн), на третьем — Индия (11,8 млн), на четвертом — Франция (4,4 млн).

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