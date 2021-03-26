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Evanescence представили новый альбом «The Bitter Truth». Это их первый крупный релиз спустя 10 лет

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:53

Американская группа Evanescence выпустила новый альбом «The Bitter Truth». Это первая полноценная студийная работа коллектива за 10 лет — последняя вышла в 2011 году, а в 2017 появилась пластинка «Synthesis» с записями старых песен в оркестровом звучании.

Из основателей группы в составе осталась только солистка Эми Ли. За 10 лет, по ее словам, многое изменилось: она переехала из Нью-Йорка в Нэшвилл, стала мамой в 2014 году и решила сделать паузу в музыке. Вернуться к написанию песен ее подтолкнула смерть младшего брата Робби, которому посвящена одна из композиций релиза. «Я прошла через многое — и взлеты, и падения, — и альбом стал путешествием через мой опыт», — сказала Ли.

Ранее Эми Ли обещала в «The Bitter Truth» много «мрачной и тяжелой» гитарной музыки. Она не скрывала, что вдохновлялась мрачным и одновременно искренним звучанием Билли Айлиш.

«The Bitter Truth» включает в себя 12 песен, три из которых — «Better without You», «Wasted on You» и «The Game Is Over» — коллектив выпустил до релиза альбома. Клип на «The Game Is Over» музыканты сняли сами на iPhone, а видео на «Wasted on You» рассказывает, как каждый участник группы по-своему пытается справиться с самоизоляцией.

Evanescence — американская рок-группа, основанная Эми Ли и гитаристом Беном Муди в 1995 году. Наибольшего успеха группа добилась со своим альбомом «Fallen» в 2003 году, который принес исполнителям две премии «Грэмми».

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