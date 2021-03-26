Evanescence представили новый альбом «The Bitter Truth». Это их первый крупный релиз спустя 10 лет

Американская группа Evanescence выпустила новый альбом «The Bitter Truth». Это первая полноценная студийная работа коллектива за 10 лет — последняя вышла в 2011 году, а в 2017 появилась пластинка «Synthesis» с записями старых песен в оркестровом звучании.
Из основателей группы в составе осталась только солистка Эми Ли. За 10 лет, по ее словам, многое изменилось: она переехала из Нью-Йорка в Нэшвилл, стала мамой в 2014 году и решила сделать паузу в музыке. Вернуться к написанию песен ее подтолкнула смерть младшего брата Робби, которому посвящена одна из композиций релиза. «Я прошла через многое — и взлеты, и падения, — и альбом стал путешествием через мой опыт», — сказала Ли.
Ранее Эми Ли обещала в «The Bitter Truth» много «мрачной и тяжелой» гитарной музыки. Она не скрывала, что вдохновлялась мрачным и одновременно искренним звучанием Билли Айлиш.
«The Bitter Truth» включает в себя 12 песен, три из которых — «Better without You», «Wasted on You» и «The Game Is Over» — коллектив выпустил до релиза альбома. Клип на «The Game Is Over» музыканты сняли сами на iPhone, а видео на «Wasted on You» рассказывает, как каждый участник группы по-своему пытается справиться с самоизоляцией.
Evanescence — американская рок-группа, основанная Эми Ли и гитаристом Беном Муди в 1995 году. Наибольшего успеха группа добилась со своим альбомом «Fallen» в 2003 году, который принес исполнителям две премии «Грэмми».