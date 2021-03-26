Evanescence представили новый альбом «The Bitter Truth». Это их первый крупный релиз спустя 10 лет

Американская группа Evanescence выпустила новый альбом «The Bitter Truth». Это первая полноценная студийная работа коллектива за 10 лет — последняя вышла в 2011 году, а в 2017 появилась пластинка «Synthesis» с записями старых песен в оркестровом звучании.

Из основателей группы в составе осталась только солистка Эми Ли. За 10 лет, по ее словам, многое изменилось: она переехала из Нью-Йорка в Нэшвилл, стала мамой в 2014 году и решила сделать паузу в музыке. Вернуться к написанию песен ее подтолкнула смерть младшего брата Робби, которому посвящена одна из композиций релиза. «Я прошла через многое — и взлеты, и падения, — и альбом стал путешествием через мой опыт», — сказала Ли.