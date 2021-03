Evanescence представили новый альбом «The Bitter Truth». Это их первый крупный релиз спустя 10 лет

Ранее Эми Ли обещала в «The Bitter Truth» много «мрачной и тяжелой» гитарной музыки. Она не скрывала, что вдохновлялась мрачным и одновременно искренним звучанием Билли Айлиш.

«The Bitter Truth» включает в себя 12 песен, три из которых — «Better without You», «Wasted on You» и «The Game Is Over» — коллектив выпустил до релиза альбома. Клип на «The Game Is Over» музыканты сняли сами на iPhone, а видео на «Wasted on You» рассказывает, как каждый участник группы по-своему пытается справиться с самоизоляцией.

Evanescence — американская рок-группа, основанная Эми Ли и гитаристом Беном Муди в 1995 году. Наибольшего успеха группа добилась со своим альбомом «Fallen» в 2003 году, который принес исполнителям две премии «Грэмми».