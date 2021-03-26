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Imany опубликовала кавер на песню Black «Wonderful Life». Он войдет в новый альбом певицы

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:11

Французская певица Imany выпустила песню «Wonderful Life». Она представляет собой кавер на одноименный сингл британской рок-группы Black. Об этом «Афише Daily» рассказали представители артистки.

Оригинальная версия трека написана в 1987 году. Новое прочтение композиции войдет в грядущий альбом Imany «Voodoo Chello» — она планирует выпустить его в сентябре 2021 года. По задумке певицы, песня должна напомнить слушателям о необходимости объединиться.

Предстоящий альбом станет уже четвертой студийной пластинкой Imany. Последний релиз артистки состоялся в 2016 году. В него вошли сразу две версии хита «Don’t Be So Shy» и сингл «Lately» — на него певица сняла клип.

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