Imany опубликовала кавер на песню Black «Wonderful Life». Он войдет в новый альбом певицы

Французская певица Imany выпустила песню «Wonderful Life». Она представляет собой кавер на одноименный сингл британской рок-группы Black. Об этом «Афише Daily» рассказали представители артистки.
Оригинальная версия трека написана в 1987 году. Новое прочтение композиции войдет в грядущий альбом Imany «Voodoo Chello» — она планирует выпустить его в сентябре 2021 года. По задумке певицы, песня должна напомнить слушателям о необходимости объединиться.
Предстоящий альбом станет уже четвертой студийной пластинкой Imany. Последний релиз артистки состоялся в 2016 году. В него вошли сразу две версии хита «Don’t Be So Shy» и сингл «Lately» — на него певица сняла клип.