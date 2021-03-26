Imany опубликовала кавер на песню Black «Wonderful Life». Он войдет в новый альбом певицы

Французская певица Imany выпустила песню «Wonderful Life». Она представляет собой кавер на одноименный сингл британской рок-группы Black. Об этом «Афише Daily» рассказали представители артистки.

Оригинальная версия трека написана в 1987 году. Новое прочтение композиции войдет в грядущий альбом Imany «Voodoo Chello» — она планирует выпустить его в сентябре 2021 года. По задумке певицы, песня должна напомнить слушателям о необходимости объединиться.