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Составлен рейтинг лучших районов Москвы для жизни с собакой. В лидерах — спальные

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:50

Онлайн-сервисы «2ГИС» и «СберМаркет» представили рейтинг лучших районов Москвы для жизни с собакой. Они ориентировались на доступность ветеринарных клиник, гостиниц для животных и организованных мест для выгула и тренировок собак. Об этом «Афише Daily» рассказали авторы исследования.

По количеству ветеринарных центров лидером стал район Марьино, где расположилось 22 ветклиники. 12 и 11 клиник в Перово и Южном Бутово. Еще по 9 больниц есть в районах Южнопортовый, Митино и Выхино-Жулебино. В ЦАО лучшим по количеству доступных врачей для собак стал Таганский район — в нем расположено 8 клиник для животных, а в менее удобных — Якиманке, Арбате и Замоскворечье — всего по 1 учреждению.

По количеству мест для выгула собак лидерство одержал район Люблино — там находится самое большое число площадок (17), на втором месте район Марьино (13), на третьем — Мещанский район (12). Из ЦАО в топ попали Таганский и Пресненский — для жителей с питомцами там доступны 10 организованных мест выгула, в районе Якиманка — 9 площадок.

В общий рейтинг вошли 10 районов, из которых только один относится к ЦАО:


  1. Марьино.
  2. Перово.
  3. Южнопортовый.
  4. Южное Бутово.
  5. Митино.
  6. Выхино-Жулебино.
  7. Таганский.
  8. Отрадное.
  9. Новогиреево.
  10. Тропарево-Никулино.

Самым худшим назван район Сосенское — там зарегистрированы одна ветклиника, одна зоогостиница, и ни одной площадки для собак.

По внутренним данным «СберМаркета», расходы на взрослую собаку средних размеров в Москве составляют 4760 рублей в месяц. На эту сумму собачники покупают минимальный необходимый набор товаров: сухой корм, пакеты для уборки, влажные салфетки для лап, игрушку, шампунь для мытья, воск для лап, палочки для чистки зубов и зубную пасту.

«Афиша Daily» интересовалась, как живут собачники и их питомцы в разных уголках мира — в России, Америке и Австралии.

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