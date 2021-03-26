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Таиланд с 1 июля откроет Пхукет для туристов с прививкой от коронавируса

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:03

Власти Таиланда откроют Пхукет для туристов, сделавших прививку от коронавируса, с 1 июля 2021 года. Прибывающим на остров иностранцам не придется проходить карантин, пишет Bloomberg со ссылкой на министра туризма и спорта королевства Пипата Ратчакитпракана.

По его словам, комиссия по экономическим вопросам под председательством главы правительства страны Праюта Чан-Очи одобрила предложение привить минимум 70% жителей острова до возобновления туристического потока на Пхукет.

Среди местного населения в приоритетном порядке будет распределено более 930 тыс. доз вакцины, заявил на этой неделе президент туристической ассоциации острова Бхуммикитти Руктаенгам. Он оценил экономический эффект от открытия Пхукета более чем в 30 млрд тайских бат (971 млн долларов).

Если принятые на Пхукете меры окажутся успешными, этот опыт будет распространен на остров Самуи и другие территории, популярные среди туристов. По планам властей, остальные курорты станут доступны привитым туристам с октября 2021 года.

Ранее правительство Таиланда предложило ввести обязательный двухнедельный карантин на яхте для туристов. Предполагается, что так страна сможет восстановить туристическую отрасль, которая серьезно пострадала во время пандемии.

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