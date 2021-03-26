IOWA и RSAC выпустили студийную версию кавера «Зеленоглазого такси»

Группы RSAC и IOWA записали студийную версию кавера «Зеленоглазого такси». Трек почти не отличается от того, что был в их ролике на ютьбе, зато такой же душевный.

«Мне показалось неплохой затеей сделать такой ремейк, даже несмотря на то, что мой последний релиз тоже был кавер-версией», — заявил Бондарев.

В оригинале «Зеленоглазое такси» было написано в 1987 году, а исполнял ее автор Олег Кваша. Широкую известность композиция получила после того, как свою версию представил Боярский.

22 марта, в честь Международного дня таксиста, музыканты выпустили клип на свое исполнение «Зеленоглазого такси». В видео Екатерина Иванчикова из IOWA и Феликс Бондарев из RSAC катаются по вечерним улицам на разных такси. Параллельно показывается их выступление на сцене, которое отсылается к клипу Михаила Боярского.