Послушайте новый трек Хаски «За Байкалом» про суровую жизнь в регионах

Российский рэпер Хаски из Улан-Удэ выпустил новый трек «За Байкалом». Послушать его можно здесь.

Сингл вышел довольно поэтичным — рэпер рассуждает о суровой жизни в российских регионах за Байкалом. Хаски сравнивает местный быт с «зоновскими лекалами» и рисует яркие образы людей из глубинки.

За музыку отвечал битмейкер White Punk, за сведение — BollywoodFM. Обложку трека сделал Игорь Клепнев, который также создал обложки для альбома Монеточки «Декоративно-прикладное искусство» и пластинки Zoloto «Все вернется».

В конце февраля Хаски выставил на продажу свои портреты и тарелки с мухами. Они стали частью необычной коллекции мерча под названием «Авантюрная серия № 2». Первая «Авантюрная серия» состояла из футболок, тарелок, разделочных досок для нарезки мяса и отрывных календарей «Внимание — 2021 год!».