HBO Max представил первый трейлер «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна

Стриминговый сервис HBO Max выпустил первый трейлер фильма Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет», премьера которого в России намечена на 4 августа 2021 года. Ролик появился на ютьюб-канале компании.
В новой ленте агент разведки Аманда Уоллер (Виола Дэвис) соберет обновленную команду суперзлодеев. Среди них будут Харли Квинн (Марго Робби), Король Акул (Сильвестр Сталлоне), Человек-в-Горошек (Давид Дастмалчян) и Дэдшот (Идрис Эльба).
Картина станет перезапуском истории, а не продолжением хита Дэвида Эйра, вышедшего в 2016 году. Детали о новом фильме пока не известны.
Противником отряда, вероятно, станет генерал Луна, диктатор некоей латиноамериканской страны. Героям, судя по трейлеру, предстоит суровая схватка. В ней, как ранее намекал Ганн, выживут не все суперзлодеи.