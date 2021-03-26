HBO Max представил первый трейлер «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна

Стриминговый сервис HBO Max выпустил первый трейлер фильма Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет», премьера которого в России намечена на 4 августа 2021 года. Ролик появился на ютьюб-канале компании.

В новой ленте агент разведки Аманда Уоллер (Виола Дэвис) соберет обновленную команду суперзлодеев. Среди них будут Харли Квинн (Марго Робби), Король Акул (Сильвестр Сталлоне), Человек-в-Горошек (Давид Дастмалчян) и Дэдшот (Идрис Эльба).