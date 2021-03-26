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HBO Max представил первый трейлер «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:58

Стриминговый сервис HBO Max выпустил первый трейлер фильма Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет», премьера которого в России намечена на 4 августа 2021 года. Ролик появился на ютьюб-канале компании.

В новой ленте агент разведки Аманда Уоллер (Виола Дэвис) соберет обновленную команду суперзлодеев. Среди них будут Харли Квинн (Марго Робби), Король Акул (Сильвестр Сталлоне), Человек-в-Горошек (Давид Дастмалчян) и Дэдшот (Идрис Эльба).

Оригинальный трейлер
Трейлер на русском языке

Картина станет перезапуском истории, а не продолжением хита Дэвида Эйра, вышедшего в 2016 году. Детали о новом фильме пока не известны.

Противником отряда, вероятно, станет генерал Луна, диктатор некоей латиноамериканской страны. Героям, судя по трейлеру, предстоит суровая схватка. В ней, как ранее намекал Ганн, выживут не все суперзлодеи.

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