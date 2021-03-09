Олимпиада без иностранных зрителей, памятник Горбачеву в Берлине и другие новости дня

Певица Манижа представит Россию на Евровидении. На конкурсе она исполнит песню «Русская женщина».

На Олимпийские игры Токио-2020 не будут допускать иностранных болельщиков. По данным японского агентства «Киодо», такое решение будет утверждено на совместном заседании правительства Японии, властей Токио и олимпийских комитетов.

«ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн рублей за посты с призывами к участию в митингах. Согласно протоколу, соцсеть не удалила вовремя одну из публикаций.

На 62-м году жизни умерла автор детективов Татьяна Полякова. На протяжении нескольких лет она боролась с онкологическим заболеванием.

Китайский художник Ай Вэйвэй работает над монументом в честь Михаила Горбачева. Памятник могут установить в центре Берлина.

Nextа выпустил фильм «Лукашенко. Золотое дно» про недвижимость президента Беларуси. Авторы видео рассказали о 18 объектах, которыми, предположительно, владеет Александр Лукашенко.

Подросток из Читы, прикуривший от свечи в храме, получил 120 часов обязательных работ. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих.

В России за сутки выявили 9445 случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 4 342 474.

Главу минздрава Австралии Грега Ханта госпитализировали после вакцинации. Прививку ему сделали препаратом компании AstraZeneca.

Бренд Bratz посвятил куклу погибшей певице Sophie. Авторы игрушки воссоздали образ певицы с обложки ее альбома «Oil of Every Pearl’s Un-Insides».

По мотивам романа «Ход королевы» поставят мюзикл. Адаптацией займется компания Level Forward, которую основала дочь Уолта Диснея Эбигейл.

Вышел трейлер сериала «Кунг-фу» — ремейка одноименного проекта 1970-х годов. Шоураннером проекта выступила Кристина Ким, написавшая сценарии к шести эпизодам сериала «Остаться в живых».

Slava Marlow выпустил клип на песню «Ты горишь как огонь». В главной роли — блогерша Карина Егамедиева, более известная как Karrrambaby.

10 марта в рамках проекта «Золотая маска» Online пройдет онлайн-трансляция спектакля «Идиот», поставленного новосибирским театром «Старый дом». Показ будет доступен на портале «Рамблер» и в социальных сетях «Афиши».