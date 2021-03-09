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Новости
Объявлены номинанты премии BAFTA-2021. В их числе — «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского 21:20
Олимпиада без иностранных зрителей, памятник Горбачеву в Берлине и другие новости дня 21:00 Дайджест
Mehrad Vosoughi/Pexels Большинство россиян назвали рост цен главной проблемой общества
Большинство россиян назвали рост цен главной проблемой общества 18:23
Основатель Zoom передал акции на 6 млрд долларов в качестве подарка 18:16
В Москве в районе Лесной улицы появились граффити с Навальным в санях вместо боярыни Морозовой 17:58
Образовательный проект «Кружок» выпустил короткометражку о московских журналистах в деревне Сардаял 17:50
Burger King раскритиковали за шутку «Место женщины — на кухне», опубликованную 8 марта 17:08
Подросток из Читы, прикуривший от свечи в храме, получил 120 часов обязательных работ 16:58
greghuntmp/Instagram Главу минздрава Австралии госпитализировали после вакцинации от коронавируса
Главу минздрава Австралии госпитализировали после вакцинации от коронавируса 16:44
Власти Таиланда предложили отправлять туристов на двухнедельный карантин на яхте 16:16
Бренд игрушек Bratz посвятил куклу певице Sophie 16:02
«Ростелеком» подал заявку на тестирование 5G в метро 15:59
На Олимпиаду в Токио не пустят иностранных зрителей 15:35
Пресс-материалы Spotify запустил в России программу поддержки начинающих музыкантов
Spotify запустил в России программу поддержки начинающих музыкантов 15:09
Конкурс молодых художников Nova Art объявил лонг-лист 50 лучших проектов 14:53
«ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн рублей за посты с призывами к участию в митингах 14:25
Slava Marlow выпустил клип на песню «Ты горишь как огонь». В главной роли – Karrrambaby 13:58
Умерла писательница Татьяна Полякова. Она написала более 90 детективных романов 13:54
aiww/Instagram Художник Ай Вэйвэй работает над монументом в честь Михаила Горбачева
Художник Ай Вэйвэй работает над монументом в честь Михаила Горбачева 12:50
Исследование: только 23% популярных музыкантов — женщины 12:19
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Дайджест

Олимпиада без иностранных зрителей, памятник Горбачеву в Берлине и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:00

Певица Манижа представит Россию на Евровидении. На конкурсе она исполнит песню «Русская женщина».

На Олимпийские игры Токио-2020 не будут допускать иностранных болельщиков. По данным японского агентства «Киодо», такое решение будет утверждено на совместном заседании правительства Японии, властей Токио и олимпийских комитетов.

«ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн рублей за посты с призывами к участию в митингах. Согласно протоколу, соцсеть не удалила вовремя одну из публикаций.

На 62-м году жизни умерла автор детективов Татьяна Полякова. На протяжении нескольких лет она боролась с онкологическим заболеванием.

Китайский художник Ай Вэйвэй работает над монументом в честь Михаила Горбачева. Памятник могут установить в центре Берлина.

Nextа выпустил фильм «Лукашенко. Золотое дно» про недвижимость президента Беларуси. Авторы видео рассказали о 18 объектах, которыми, предположительно, владеет Александр Лукашенко.

Подросток из Читы, прикуривший от свечи в храме, получил 120 часов обязательных работ. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих.

В России за сутки выявили 9445 случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 4 342 474.

Главу минздрава Австралии Грега Ханта госпитализировали после вакцинации. Прививку ему сделали препаратом компании AstraZeneca.

Бренд Bratz посвятил куклу погибшей певице Sophie. Авторы игрушки воссоздали образ певицы с обложки ее альбома «Oil of Every Pearl’s Un-Insides».

По мотивам романа «Ход королевы» поставят мюзикл. Адаптацией займется компания Level Forward, которую основала дочь Уолта Диснея Эбигейл.

Вышел трейлер сериала «Кунг-фу» — ремейка одноименного проекта 1970-х годов. Шоураннером проекта выступила Кристина Ким, написавшая сценарии к шести эпизодам сериала «Остаться в живых».

Slava Marlow выпустил клип на песню «Ты горишь как огонь». В главной роли — блогерша Карина Егамедиева, более известная как Karrrambaby.

10 марта в рамках проекта «Золотая маска» Online пройдет онлайн-трансляция спектакля «Идиот», поставленного новосибирским театром «Старый дом». Показ будет доступен на портале «Рамблер» и в социальных сетях «Афиши».

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