Певица Манижа представит Россию на Евровидении

Российская певица из Таджикистана Манижа представит Россию на Евровидении в этом году. Она победила по результатам зрительского голосования, которое проводил Первый канал.

Манижа исполнит на конкурсе песню «Русская женщина». Она русскоязычная, хотя обычно участники Евровидения исполняют номера на английском. Последний раз на Евровидении композицию на русском языке исполняла украинка Анастасия Приходько в 2009 году.