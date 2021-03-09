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Певица Манижа представит Россию на Евровидении

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:02

Российская певица из Таджикистана Манижа представит Россию на Евровидении в этом году. Она победила по результатам зрительского голосования, которое проводил Первый канал.

Манижа исполнит на конкурсе песню «Русская женщина». Она русскоязычная, хотя обычно участники Евровидения исполняют номера на английском. Последний раз на Евровидении композицию на русском языке исполняла украинка Анастасия Приходько в 2009 году.

Всего в отборе на состязание в этом году было три песни. Вместе с «Русской женщиной» претендентами были «Future Is Bright» группы Therr Maitz и «Bitter Words» коллектива «#2Маши». До этого в списке еще были указаны Niletto, Моргенштерн и Егор Крид. Кроме того, предполагалось, что в 2021 году Россию представят Little Big с новой композицией.

В конце прошлого года Манижа стала первым российским послом доброй воли Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Она получила этот титул за активное участие в общественной деятельности и личный опыт вынужденного перемещения: в 1994 году семье певицы пришлось бежать из Душанбе из‑за гражданской войны в Таджикистане.

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