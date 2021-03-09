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Бренд игрушек Bratz посвятил куклу певице Sophie

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:02

Компания MGA Entertainment посвятила куклу бренда Bratz британской артистке Sophie. Фотография игрушки появилась в инстаграме.

Анонс куклы приурочили к празднованию Международного женского дня. Авторы воссоздали образ Sophie с обложки ее альбома «Oil of Every Pearl’s Un-Insides». В публикации представлен коллаж с описанием важных событий в жизни исполнительницы — от выхода дебютного сингла до момента, когда она совершила каминг-аут как трансгендерная женщина.

Paper Magazine отмечает, что Bratz пока что не планирует выпускать куклу в продажу.

Sophie погибла в конце января в результате несчастного случая в Афинах. Ей было 34 года.

На прошлой неделе польский фестиваль Unsound опубликовал совместную песню «Jsloipnhie» американки Jlin и Sophie. Трек стал частью сборника «Intermission», в который также вошли композиции, записанные при участии Moor Mother, Николаса Джаара, Тима Хекера и других.

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