По мотивам романа «Ход королевы» поставят мюзикл

Компания Level Forward, которую основала дочь Уолта Диснея Эбигейл, адаптирует роман «Ход королевы» для сцены. Создатели планируют поставить мюзикл. Актерский состав и дата премьеры пока неизвестны.

Level Forward появилась в театральной индустрии совсем недавно и уже поставила четыре шоу в Бродвее в 2019 году. В том числе «What the Constitution Means to Me» («Что для меня значит Конституция») – спектакль о женских правах, иммиграции и домашнем насилии.

Роман Уолтера Тевиса «Ход королевы» был написан в 1983 году. Он посвящен вундеркинду Бет Хармон из детского дома, которая становится великой шахматисткой. Но перед этим девушке предстоит пройти через проблемы с алкоголем, наркотиками и стереотипами о том, что хорошо играть в шахматы могут только мужчины.

В 2020 году на платформе Netflix вышел одноименный сериал, в котором главную роль сыграла Аня Тейлор-Джой. Картина стала самым просматриваемым мини-сериалом на стриминговой платформе.