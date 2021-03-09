Nextа выпустила фильм «Лукашенко. Золотое дно» про недвижимость президента Беларуси

Канал Nextа опубликовал расследование «Лукашенко. Золотое дно» про президента Беларуси Александра Лукашенко. Менее чем за сутки у ролика набралось 1,2 млн просмотров.

Авторы видео рассказали о 18 объектах недвижимости, которые, предположительно, принадлежат Лукашенко. В ролике также упоминаются авто- и авиапарк, часы и золотые ручки.

По словам создателя Nexta и соавтора фильма Степана Путило, расследование основывается на комментариях людей, которые «имеют близкое отношение к коррупционным схемам незаконного обогащения семьи и интересов самого диктатора».

Среди объектов недвижимости во владении президента оказались Дворец Независимости в Минске, база отдыха «Крупенино» в Витебской области и хутор «Вискули» в Брестской области. Эти резиденции, по словам авторов расследования, требуют десятки миллионов долларов на содержание ежемесячно.

«Он сам глубоко убежден, что он чист перед народом и на него ничего не оформлено. По документам — действительно, на Лукашенко ничего не оформлено, все оформлено или на государство (хотя мы видим, что он не видит разницы между государственной и личной собственностью), либо на приближенных бизнесменов, к которым у него есть доверие, на которых у него есть компромат, в любой момент их могут посадить. Они все понимают: есть свои правила, есть процент, которым нужно делиться, есть люди, которых нужно уважать, и так далее. Я думаю, они далеко убежать не смогут, и в случае падения этой системы через них все факты и вскроются», — заявил Путило.

С августа в Беларуси проходят протесты против Александра Лукашенко. Они начались после оглашения официальных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Лукашенко победил, набрав 80% голосов, а его главная оппонентка Светлана Тихановская набрала 10%. Многие белорусы считают выборы сфальсифицированными. Победу Лукашенко не признали и многие страны.