На Олимпиаду в Токио не пустят иностранных зрителей

Организаторы Олимпийских игр «Токио-2020» заявили, что на трибуны не допустят иностранных болельщиков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на японское агентство «Киодо».

По данным издания, соответствующее решение будет утверждено на заседании правительства Японии, властей Токио, оргкомитета Олимпиады, Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета.

Ранее организаторы «Токио-2020» заявили, что увеличат число проводимых тестов на коронавирус среди спортсменов. Атлеты должны будут сдавать тест не реже одного раза в четыре дня.

«Ничего не делать до того, как коронавирус сойдет на нет, — это не выход. Напротив, мы намерены принять все необходимые меры и провести соревнования», — заявила глава оргкомитета Сэйко Хасимото.