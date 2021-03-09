«ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн рублей за посты с призывами к участию в митингах

Судебный участок № 7 в Петербурге назначил «ВКонтакте» штраф в размере 1,5 млн рублей из‑за несвоевременного удаления запрещенного контента. В соцсети были опубликованы посты с призывами к участию в акциях протеста. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Согласно протоколу Роскомнадзор направил «ВКонтакте» требование удалить один из постов с призывом к участию в митинге в течение суток. Однако соцсеть не успела принять меры вовремя.

Ранее московский суд оштрафовал «Одноклассники» на 4 млн рублей за отказ от удаления призывов к участию в митинге. Пресс-служба соцсети заявила, что руководство знает о решении суда и намерено его обжаловать.

20 января Роскомнадзор потребовал «прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий».